Microsoft vs Apple, cuál es la más valiosa del mercado

Con una valuación de mercado de US$ 2,89 billones, la multinacional tecnológica Microsoft destronó a su rival Apple y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo.

La acción de Microsoft cerró ayer con una suba de 1% a un valor de US$ 388,47 la acción, mientras que la de Apple se incrementó en 0,2% a US$ 185,92 la acción y un valor de capitalización de mercado de US$ 2,87 billones