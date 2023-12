Meta desconectará los chats de Instagram y los de Messenger

Ahora, Meta indicó que a partir de mediados de diciembre de 2023 ya no se podrá iniciar nuevos chats o llamadas con amigos de Facebook desde Instagram.

Algunos detalles a considerar:

Con este paso, las conversaciones existentes serán de solo lectura.

Las cuentas de Facebook ya no podrán ver el estado de su actividad ni ver los recibos de lectura.

Los chats existentes con cuentas de Facebook no se trasladarán a la bandeja de entrada en ninguna de las plataformas.

¿Por qué Meta desintegra la unión entre los chats de Instagram y Messenger?

¿Cómo se explica el divorció de los chats de Instagram y las de Messenger? El conglomerado estadounidense —que además es dueño de WhatsApp— no brindó explicaciones respecto a esta decisión. En el examen, hay una variable que debe ser contemplada: la presiones regulatorias en Europa.

Uno de los principales propósitos de la Ley de Mercados Digitales en la Unión Europea —que se aprobó el año pasado— es disuadir las prácticas monopólicas entre los dueños de plataformas digitales. Siguiendo el repaso de Engadget, si una empresa supera un umbral de ingresos y la Comisión considera que la plataforma es demasiado dominante, puede imponer una multa máxima del 10% de su facturación global total del año anterior.

Dicho esto, la movida de desintegración no resulta totalmente sorpresiva. Las opciones multiplataforma pueden resultar beneficiosas en la experiencia de uso, aunque dejan en manifiesto prácticas que los reguladores combaten. “Tal vez Meta consideró que la función de mensajería cruzada entre Instagram y Facebook no valía la pena, y decidió no correr riesgos”, nota la fuente mencionada.

Recientemente, la firma que dirige Mark Zuckerberg tomó otras medidas para complacer los pedidos de las autoridades del viejo continente. Uno de los pasos más relevantes gira en torno al lanzamiento de versiones pagas de Instagram y Facebook, en las que no se incluyen anuncios publicitarios.

Además, Meta consiguió que Threads por fin se lance en Europa, territorio en el que estuvo ausente desde su lanzamiento a mediados de año por no cumplir con las nuevas legislaciones para servicios digitales que entrarán en vigor en 2024 “La complejidad (...) reside en el hecho de que para ser usuario de Threads es imprescindible a la vez tener cuenta de Instagram, que está catalogada como una de las 17 Plataformas en línea de Gran Tamaño por parte de la Comisión Europea, y una de las que van a ser sometidas a un especial escrutinio bajo la nueva ley”, explicó al respecto El País de España.

Hay que considerar aquí que la UE pide que no exista el intercambio de datos entre las diferentes aplicaciones de las grandes tecnológicas. En tanto, la nueva red de la compañía debe mostrar que gestiona la información en forma independiente, pedido que resuena en la presente decisión que involucra a los chats de Messenger e Instagram.