Los beneficios de la siesta: salud y rendimiento

Numerosos estudios indican que una gran porción de la población no duerme lo suficiente. Según encuestas de MattressNextDay, el 43% de las personas solo duerme seis horas por noche, mientras que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) recomienda entre 7 y 9 horas. Además, el 21% afirma despertarse cansado por la mañana. La falta de sueño se asocia con problemas cardiovasculares, obesidad, disminuciones en la longevidad y un aumento en problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. La siesta surge así como una alternativa para compensar el sueño insuficiente durante la noche, apoyada por investigaciones publicadas en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Impacto en el rendimiento y el cerebro

Diversos estudios han destacado los beneficios cognitivos de las siestas. Según datos del Journal of Sleep Research, las siestas mejoran el tiempo de reacción, la alerta, la memoria y el rendimiento. Por otra parte, otros investigadores han hallado que breves periodos de sueño pueden incrementar la creatividad y facilitar la resolución de problemas, como se demuestra en la revista Science Advances.