Los 6 alimentos que no hay que comer con el estómago vacío

Beber jugos cítricos recién exprimidos con el estómago vacío no es aconsejable debido a que puede alterar las bacterias intestinales beneficiosas. Sin embargo, la lista de alimentos que debemos evitar consumir en ayunas no se limita solo a ellos. Los nutricionistas tampoco sugieren comenzar el día con bananas, dulces o incluso yogures. Para ellos, romper el ayuno no siempre se hace de una manera adecuada. Lo ideal sería poder planificar con tiempo y conciencia ese primer bocado que consumirás en el día.