Le "robó" un novio, ahora va por el segundo y la denunció

La tuitera “TinisMarita”, autora del viral, relató que ya le ocurrió esto mismo ¿Qué pasó? Su pareja le fue infiel. Lo superó, y conoció a otra persona. Sin embargo, considera que le podría pasar otra mala jugada.

Según contó Tiris, una mujer comenzó a seguir al chico con quien está saliendo, y le dio like a una publicación vieja, insinuando la posibilidad de querer entablar una relación. Curiosamente, esta misma “mina” fue la responsable del fin de otra relación de la autora.

“La última mina con la que me cagaron empezó a seguir a mi chico y le puso me gusta a una foto vieja”, publicó Marita en la red social del pajarito. “Basta amiga por favor, creo que esta vez encontré a uno que me quiere”, le suplicó a la verduga de relaciones junto a unos emojis llorando.

https://twitter.com/TinisMarita/status/1658825978880184324 La última mina con la q me cagaron empezó a seguir a mi chico y le puso mg a una foto vieja. Basta amiga por favor q creo que esta vez encontré a uno q me quiere pic.twitter.com/y3dSNuUe0A — Tacos de chocomaní (@TinisMarita) May 17, 2023

Aunque uno no lo quiera, es muy difícil que una infidelidad no te deje inseguridades. Justamente esto reclamaban los usuarios. “Gente ya sé que si me quiere no me va a cagar como lo hizo el anterior... Pero me molesta la actitud de la loca nada más jajaja”, comenzó la contestación Tiris. “Dejen de mandarme a trabajar mis inseguridades que yo sé muy bien lo que valgo y quién soy”, siguió.

El tuit viral tiene más de 2 millones de reproducciones en la plataforma y cuenta con más de 40 mil “Me Gusta”. Asimismo, entre citas y respuestas, la publicación tiene casi 2 mil comentarios. Los usuarios compartieron sus experiencias y opinaron del asunto.

“Me pasó, pero con mi ex novia (era muy tóxico lo nuestro) y con cada tipo que yo empezaba a salir, ella se les hacía "amiga" escribía con ellos, todo para demostrarme que ahí con ninguno de ellos era”, “che, ¿pero por qué está tan traumada con vos?”, “capaz está enamorada de vos jajaja”, y “reina, si te quiere él ni hará nada”, son algunos de los comentarios destacados.