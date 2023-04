Las maneras de planear un viaje usando Google

En el apartado de hoteles, por ejemplo, además de ver fotografías de las instalaciones, Google Travel añadió carruseles de imágenes a modo de “historias de Instagram”.

Además, generará un seguimiento de los precios para encontrar varias ofertas y una “predicción” de los precios en distintas épocas del año.

Por medio del botón “Ver detalles” en la parte inferior de las “historias”, se puede acceder a una ventana emergente con datos adicionales divididos por pestañas.

La primera, llamada “Resumen” incluye el apartado “datos importantes que debes saber”, donde se recopilan aquellos comentarios e información que pueden influir en la decisión de hacer una reserva y resume la experiencia de otros huéspedes.

Garantía de precios

Para evitar que se pospongan tantos viajes por un tema de precios, se estableció un precio mínimo garantizado y en caso de que el usuario encuentre uno más bajo, el sistema de Google devolverá la diferencia del dinero al usuario.

Este programa encuentra en fase de prueba y solo está limitado a los usuarios que viven en Estados Unidos, pero es posible que pueda expandirse a otros territorios en el futuro.

Esta función también tiene un limitante adicional pues no se aplica a aerolíneas que no tienen una insignia que las identifica como parte de este programa, por lo que no solo se deberá comprar un boleto cualquiera.

Experiencias relacionadas de Google

Debido a que el precio de los vuelos y la estadía en los hoteles y no son las únicas cosas que los usuarios tienen en cuenta al momento de realizar una reserva, Google añadió una característica llamada “Experiencias” en la que se pueden visualizar diferentes atractivos turísticos que se encuentran en la ciudad que se va a visitar con el objetivo de promover el turismo y las actividades al aire libre.

No solo se realizan sugerencias, sino que también, se pueden obtener paquetes a distintos precios que incluyen visitas guiadas a más de un punto histórico o atractivo dentro de una ciudad o pueblo, además de ofrecer descuentos y variedad de opciones basadas en los intereses que tenga cada usuario.