Las 9 señales que te dicen que estás enamorado

Es posible que se experimenten uno de los indicadores obvios, como no poder pensar en nadie ni en nada más que esa persona, o los signos pueden estar más confusos. Sea lo que sea, no hay duda de que enamorarse en el laberíntico panorama actual de las citas es complicado. En un intento por simplificar un poco las cosas, The Independent habló con psicólogos para identificar algunas de las señales claras de que podrías estar enamorado de alguien.