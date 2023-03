La ONU envió un alerta por "la bomba climática" que está a punto de explotar

“El ritmo de aumento de la temperatura en el último medio siglo es el más alto de los últimos 2.000 años y las concentraciones de dióxido de carbono están en su punto más alto en al menos 2 millones de años. La bomba de relojería climática está haciendo tic tac”, sentenció Guterres en su discurso.

Sin embargo, el mensaje clave del IPCC es que, si bien la humanidad ha llevado al planeta al precipicio de la catástrofe climática, todavía hay tiempo para llevar las temperaturas globales dentro de límites relativamente seguros.

El informe de síntesis resume las conclusiones de tres evaluaciones de expertos publicadas entre 2021 y 2022 que analizaron los datos científicos, los impactos y la mitigación del cambio climático, con lo que busca aportar claridad a los responsables políticos a la hora de plantearse nuevas medidas. El documento, de 37 páginas, se elaboró a partir de miles de páginas de evaluaciones previas tras una semana de deliberaciones en Interlaken, Suiza.

La humanidad todavía tiene una oportunidad, casi la última, de prevenir los peores daños futuros del cambio climático, advirtió este lunes un panel de científicos de las Naciones Unidas. Pero hacerlo requiere reducir rápidamente la contaminación por carbono y el uso de combustibles fósiles en casi dos tercios para 2035, dijo el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.

El secretario general de la ONU fue más contundente, al pedir el fin de la exploración de nuevos combustibles fósiles y que los países ricos abandonen el carbón, el petróleo y el gas para 2040. “La humanidad está sobre hielo delgado, y ese hielo se está derritiendo rápidamente. Nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes: todo, en todas partes, todo a la vez”, afirmó Guterres.

El documento también servirá de guía para un la cumbre mundial del clima (COP28) que tendrá lugar este año en Emiratos Árabes, en el que los países evaluarán lo realizado. En virtud del Acuerdo de París de 2015, las naciones también deben actualizar sus compromisos climáticos para 2025.

Según el IPCC, las emisiones deben reducirse a la mitad para mediados de la década de 2030 para que el mundo tenga alguna posibilidad de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, un objetivo del Acuerdo de París.

“Los años más cálidos que hemos experimentado hasta la fecha estarán entre los más fríos dentro de una generación”, indicó Friederike Otto, científica climática del Imperial College London y autora principal del informe.

“Si actuamos ahora, todavía podemos garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”, afirmó Hoesung Lee, presidente del IPCC. “Tenemos las herramientas para evitar y reducir los riesgos de los peores impactos de la crisis climática, pero debemos aprovechar este momento para actuar ahora”, dijo el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry.

Después de un polémico debate, el panel científico de la ONU calculó e informó que para mantenerse por debajo del límite de calentamiento establecido en París, el mundo necesita reducir el 60 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, en comparación con 2019, agregando un nuevo objetivo no mencionado anteriormente en los seis Informes emitidos desde 2018.

“Las elecciones y acciones implementadas en esta década tendrán impactos durante miles de años”, señala el informe que considera al cambio climático “una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta”.

“No estamos en el camino correcto, pero no es demasiado tarde”, dijo Aditi Mukherji, coautora del informe y científica del agua. “Nuestra intención es realmente un mensaje de esperanza, y no el del fin del mundo”.

Con el mundo a solo unas décimas de grado del objetivo globalmente aceptado de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados desde la época preindustrial, los científicos enfatizaron un sentido de urgencia. El objetivo se adoptó como parte del acuerdo climático de París de 2015 y el mundo ya se ha calentado 1,1 grados centígrados (2 grados Fahrenheit).

Después de 1,5 grados, “los riesgos comienzan a acumularse”, dijo el coautor del informe, Francis X. Johnson, científico del clima, la tierra y las políticas del Instituto Ambiental de Estocolmo. El informe menciona “puntos de inflexión” en torno a esa temperatura de extinción de especies, incluidos los arrecifes de coral, el derretimiento irreversible de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar del orden de varios metros.

“1,5 es un límite crítico crítico, particularmente para las islas pequeñas y las (comunidades) montañosas que dependen de los glaciares”, dijo Mukherji, quien también es director de la plataforma de impacto del cambio climático en el instituto de investigación CGIAR.

Muchos científicos, incluidos al menos tres coautores, dijeron que alcanzar los 1,5 grados es inevitable. “Estamos bastante bloqueados en 1.5″, dijo el coautor del informe Malte Meinshausen, científico climático de la Universidad de Melbourne en Australia. “Hay muy pocas formas de que podamos evitar cruzar los 1,5 C en algún momento de la década de 2030“, pero el gran problema es si la temperatura sigue aumentando a partir de ahí o se estabiliza.

Por su parte, Guterres insistió en que “el límite de 1,5 grados es alcanzable”. El jefe del panel científico, Hoesung Lee, dijo que hasta ahora el mundo está muy lejos de su curso. “Este informe confirma que si las tendencias actuales, los patrones actuales de consumo y producción continúan, entonces... el aumento de la temperatura promedio mundial de 1,5 grados se verá en algún momento de esta década”, dijo Lee.

Los científicos enfatizan que el mundo, la civilización o la humanidad no terminarán si la Tierra golpea y pasa la marca de 1,5 grados. Mukherji dijo que “no es como si fuera un acantilado del que todos nos caemos”. Pero un informe anterior del IPCC detalló cómo los daños severos, desde la extinción de los arrecifes de coral hasta los veranos sin hielo marino en el Ártico y un clima extremo aún más desagradable, se aceleran al superar los 1,5 grados de calentamiento.

“Ciertamente es prudente planificar un futuro con una temperatura superior a 1,5 grados”, dijo el editor de revisión del informe del IPCC, Steven Rose, economista del Instituto de Investigación de Energía Eléctrica de Estados Unidos.

Si el mundo continúa utilizando toda la infraestructura alimentada por combustibles fósiles, ya sea existente ahora o propuesta, la Tierra se calentará al menos 2 grados centígrados desde la época preindustrial, superando la marca de 1,5, según el informe.

Debido a que el informe se basa en datos de hace algunos años, los cálculos sobre los proyectos de combustibles fósiles que ya están en trámite no incluyen el aumento en el uso de carbón y gas natural después de la invasión rusa de Ucrania, dijo el coautor del informe Dipak Dasgupta, experto en clima. economista del Instituto de Energía y Recursos de la India.

La crisis climática golpea más a los países pobres

El informe y las discusiones subyacentes también abordan la disparidad entre las naciones ricas, que causó gran parte del problema porque las emisiones de dióxido de carbono de la industrialización permanecen en el aire durante más de un siglo, y los países más pobres que se ven más afectados por el clima extremo.

Si el mundo quiere alcanzar sus objetivos climáticos, los países más pobres necesitan un aumento de la ayuda financiera “multiplicado” para adaptarse a un mundo más cálido y cambiar a energía no contaminante. Los países han hecho compromisos financieros y promesas de un fondo de compensación por daños.

Si los países ricos no reducen las emisiones más rápido y ayudan mejor a las naciones víctimas a adaptarse a daños futuros, “el mundo está relegando a los países menos desarrollados a la pobreza”, dijo Madeline Diouf Sarr, presidenta de una coalición de las naciones más pobres.

¿Qué es el IPCC?

Según señala la propia ONU, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es un órgano científico que está encargado de analizar la “bibliografía científica, técnica y socioeconómica más reciente producida en todo el mundo, pertinente para la comprensión del cambio climático”. En la actualidad, son 195 los países que reconocen la autoridad científica de estos informes y que, además, forman parte de este órgano intergubernamental.

Por su parte, los científicos que participan del IPCC lo hacen como voluntarios y ad honorem. Entre las tareas que desempeñan pueden ser autores, autores contribuyentes y revisores. La creación del panel tuvo lugar en 1988 y tiene por objetivo realizar evaluaciones integrales del cambio climático mediante “conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos”, además de “sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta”.