La nuez, el alimento que ayuda contra varias enfermedades

Según una investigación publicada en la revista The New England Journal of Medicine, las nueces consiguen reducir en un 30% el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares y, por ejemplo, el consumo de 15 gramos al día mientras se entrena de forma regular y moderada, puede ayudar a reducir el colesterol LDL (el comúnmente conocido como malo), además de aumentar los niveles de testosterona hasta en un 10%, lo que ayudará a mantener la densidad ósea, la masa muscular y el deseo sexual.