La fruta que se puede comer todos los días y que mejora la salud

Un estudio publicado en la revista British Medical Journal (2006), que se realizó con 124.000 personas, aseguró que existe una relación entre la alimentación rica en flavonoides y el control del peso. Y entre los alimentos que contienen polímero de flavonoides se destaca la manzana.

Qué dicen otros estudios

Otros estudios, además, destacan que el consumo de esta fruta podría ser un beneficio para disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, debido a que la manzana contiene antioxidantes que ofrecen los nutrientes necesarios para lograr esto.

Según expertos, el componente llamado quercetina que posee la manzana es un pigmento vegetal que ayuda a secretar la insulina de manera eficaz. La digestión también se ve beneficiada por el consumo de esta fruta ya que posee antioxidantes y fibras que colaboran con la digestión de azúcares de manera natural.

Gracias a un estudio realizado en China a más de 500.000 personas (2017), aquellas que consumen frutas diariamente son un 12% menos propensas a desarrollar diabetes tipo 2 sobre quienes nunca o casi nunca las consumen.

Cinco beneficios de la manzana