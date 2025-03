La frase mágica que puede salvar una relación de pareja

Es bien sabido que no todas las parejas son iguales y cada una tiene su manera de relacionarse, pero hay algo que todas podrían llevar a cabo para mantener la calma en el matrimonio. Según un estudio de psicólogos de la Universidad de Carolina del Norte publicado en la revista Journal of Research in Personality, cuando en una pareja uno de los integrantes admite estar equivocado, la relación es mejor.