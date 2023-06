Insólito: le ofrece plata a los ladrones para que no le roben

La insólita decisión que hoy es comentario en toda la ciudad y se conoció a través del Canal 3 de Rosario, la tomó un vecino de la calle Zeballos al 1800, "harto", según él, de repetidos robos en su casa y de vecinos, de picaportes de puertas y caños de cobre de casillas de gas.

"La próxima vez, antes de robar el caño de cobre, tocá el timbre y te doy $1.000", reza el mensaje en el cartel que el hombre pegó sobre la tapa del medidor de gas de su casa.

El vecino contó que la idea de colocar el cartel tuvo por finalidad "visibilizar lo que nos pasó a un grupo de vecinos y por suerte, hasta ahora, no vino nadie a tocarme el timbre".

Relató que el lunes último por la mañana temprano descubrió que "ya no tenía el caño de cobre en el medidor de su casa y la de otros vecinos, "hubo que reponer la pieza y abonar la instalación", servicio que resulta oneroso, se lamentó.

Tras apuntar que la decisión de colocar el cartel "fue una nota de humor como para pasar el mal momento", comentó que "otros medidores y piezas de cobre también fueron robadas" por esa zona céntrica de de la ciudad

"No sólo roban de noche, a mí me sacaron la manija de la puerta un mediodía. No depende del horario", finalizó.