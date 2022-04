Google Play elimina aplicaciones por incumplir con requisitos

Google está listo para implementar nuevas medidas para brindar seguridad adicional a los usuarios al descargar y usar aplicaciones de Play Store. En particular, la compañía advirtió a los desarrolladores que las aplicaciones que no se hayan actualizado durante un tiempo para adaptarse a las nuevas versiones de Android ya no se mostrarán en su tienda de apps y, por lo tanto, no estarán disponibles para los usuarios.