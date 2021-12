Feng Shui para Año Nuevo 2022: qué debes tirar de tu casa para la prosperidad

Esta asociado al Año Nuevo Chino y su horóscopo. Se trata de un sistema filosófico, el cual se basa en el estudio de un mundo visible con su otra cara, lo invisible. Esto nos permite conocer cuál es el correcto espacio para cada cosa en un determinado espacio, respetando su valor y armonía. Además, indica qué debemos tener cerca a nosotros que nos transmita sensaciones agradables y positivas para darles el uso correspondiente.

CÓMO ATRAER LA PROSPERIDAD Y FORTUNA A TU CASA

Esta es una de las tareas que puede llevarte algunos días en terminarla, pero tiene resultados favorecedores para tu vida. Según una de las reglas del Feng Shui es que todo lo que tenemos en nuestra casa debe usarse, no esconderse y mucho menos no saber porqué lo tenemos en una habitación si no sabemos cuál es su función.

Para limpiar tu casa y permitir que ingrese la abundancia, buena fortuna y energía renovada, debes retirar algunos objetos que conviven contigo, y poner a la vista otros que te ayudarán en tu día a día. Revisa tus cajones o depósito y retira lo siguiente:

- Productos de bellezas y joyería rota o en desgaste.

- Flores secas y/o marchitas (Se recomienda no tener flores artificiales en casa).

- Ropa rota o vieja.

- Documentos y papelería en general que no sirven.

- Tira las botellas vacías, solo quédate a las que puedes darle un segundo uso.

- Cosas duplicadas. Si tienes objetos repetidos en casa que no les das uso, que vayan directo a la bolsa de donaciones o a la basura si es que no se encuentran en un buen estado.

- Las redes sociales. Aunque no es algo físico, podemos hacer una limpieza de correos para solo quedarnos con aquellos que sí son útiles.

Recuerda que esta actividad la puedes realizar el 30 y 31 de diciembre para iniciar renovado el 1 de enero del 2022. Si deseas encontrar más consejos, puedes ver los especiales de Marie Kondo -A ordenar y A despertar la felicidad- que se encuentran disponibles en Netflix. También encontrarás el programa Organízate con el método: The home edit, el cual tiene como host a la actriz Reese Witherspoon.

COLORES DE LA BUENA SUERTE, SEGÚN EL FENG SHUI

Para recibir el Año Nuevo 2022 se aconseja portar uno de los colores que representan los elementos de cada signo del horóscopo. No solo en una prenda, sino que también con un objeto que lo represente. Las recomendaciones han sido divididas en dos, las cuales son:

- Colores afortunados y vigorizantes en 2022: verde agua menta, azul cerúleo con rojo fuego y amarillo imperial en menor.

- Colores equilibrantes y protectores en 2022: blanco y dorado.

Presta mucha atención a este dato. Se cree que el uso excesivo de estos colores en nuestro día a día podría tener un impacto negativo en nuestras actividades. El equilibro y la moderación serán las claves para que la buena suerte nos acompañe en todo momento.