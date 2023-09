Fácil y exquisito: receta de frutillas bañadas en chocolate

FRUTILLAS con Chocolate | Fresas Bañadas en Chocolate - CUKit!

Ingredientes

Frutillas / Fresas 300 Gr.

Chocolate Blanco 100 Gr. (baño de repostería)

Chocolate Semiamargo 100 Gr. (baño de repostería)

Rinde unas 20 Frutillas Bañadas en Chocolate ideales para regalar, vender o simplemente para disfrutar cuando hay ganas de algo dulce!

Procedimiento

Fundir ambos chocolates, en microondas o a baño maría (más abajo explicamos cómo hacerlo). Idealmente utilizar bowls pequeños y con altura para lograr mayor profundidad.

Tomar una frutilla (limpia y seca), insertar un tenedor o palillo en la parte superior, justo debajo de las hojas.

Sumergir la frutilla en el chocolate sin llegar a cubrir por completo, debe quedar libre la parte superior con las hojas.

Escurrir el excedente de chocolate y colocar las frutillas sobre una placa antiadherente o papel manteca y dejar secar / solidificar a temperatura ambiente.

Una vez que el chocolate está seco, decorar las frutillas con “hilos” de chocolate. Se puede invertir los tipos de chocolate o utilizar el mismo del baño.

¿Cómo fundir chocolate en Microondas?

El procedimiento es simple pero se debe hacer de a poco y con cuidado de no quemar el chocolate.

Se coloca el bowl dentro del microondas y se calienta por 10 o 20 segundos a potencia máxima. Se retira, se mezcla bien para equiparar temperaturas y se vuelve a colocar en el microondas. Repetir hasta que se funda por completo.

Al hacerlo en tandas de 10 a 20 segundos evitamos quemar el chocolate, una vez que se quema no tiene retorno y no se puede obtener una consistencia fluída.

¿Cómo fundir chocolate a Baño María?

Colocar agua en una olla (sólo hasta cubrir 1/4 del volumen) y llevar a hervor.

Una vez que el agua hierve, retirar del fuego y colocar el bowl con el chocolate sobre la olla.

Es importante que el bowl no toque el agua, es el vapor el que debe calentar el bowl para fundir el chocolate.

Esperar unos minutos hasta que el chocolate comienza a fundirse y luego comenzar a mezclar hasta que se funda por completo.

Retirar el bowl y secarlo bien, es importante que el agua no entre en contacto con el chocolate.

¿Cómo lograr un chocolate más fluido?

A veces el chocolate utilizado no es bueno o por un tema de conservación no se encuentra en óptimas condiciones, entonces al momento de fundirlo no es “fluido” y queda más denso.

Para lograr hacer que el chocolate sea fluido te recomendamos añadir a penas un “chorrito” de aceite, luego de fundirlo y mezclarlo con el chocolate hasta incorporar. Si hace falta, añadir un poco más pero no añadir demasiado porque puede quedar aceitoso.

¿Cómo conservar las Frutillas con Chocolate?

Conservar las frutillas con chocolate refrigeradas, dentro de un recipiente hermético con tapa. Es importante que sea hermético par evitar que tomen otros sabores del refrigerador.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar las Frutillas con Chocolate?

Lo ideal es conservarlas de 2 a 3 días, siempre refrigeradas.