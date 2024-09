Estos son los beneficios de ponerle canela al café

Eso sí, el experto recuerda que, “estos alimentos, como la canela, ayudan a aumentar nuestro metabolismo, siempre que se incluyan dentro de una alimentación equilibrada, de ejercicio físico y de la exposición a luz natural”. En tanto, dijo que de nada sirve incluir estos alimentos en nuestra alimentación si luego comemos muchos ultraprocesados, no salimos a la luz del sol ni hacemos ejercicio físico.

Por su lado, Antonio Gómez Castro, dietista y nutricionista del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa), dijo que, entre sus usos y beneficios más populares, la canela actúa como “estimulante del apetito, contra la aerofagia y favorece la digestión además de ser “antiséptico, ya que también trabaja contra las infecciones y funciona como mucolítico”.

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está aprobado el uso tradicional de la corteza y el aceite esencial de canela para el tratamiento de “trastornos digestivos, como espasmos gastrointestinales, distensión abdominal y flatulencias. Así como en casos de padecer pesadez, ardor, dolor de estómago y náuseas”.

Cuanta canela podemos tomar al día

Según explica la especialista en nutrición clínica, digestiva y hormonal, Blanca García-Orea, hay dos tipos de canela, la Ceilán y la Cassia. La primera tiene un sabor dulce, suave y perfumado, los nutricionistas aconsejan su uso por ser de mejor calidad y no resultar dañina para el organismo, mientras que la segunda es más económica y, probablemente, la más consumida.

La recomendación de la nutricionista es: “Si utilizas canela Ceilan no hay que preocuparse por la cantidad de canela que se consume, pero si utilizas canela Cassia, mi consejo es que no se use a diario y tomarla con moderación. Esto es especialmente importante en niños, embarazadas o en pacientes con insuficiencia hepática”.