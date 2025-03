image.png

El comunicador contó dónde halló los VHS: “Los encontré en el tacho de basura del edificio anterior donde vivía, en el barrio de Retiro. Un vecino se había mudado, en ese envión, tiró muchos de sus petates. Una noche fui a sacar la basura y me fue inevitable rescatar esos VHS. Lo más loco es que el video de Diego era el único que no estaba rotulado. Había unas grabaciones de Boca –soy de Independiente- y varias reliquias televisivas, pero fundamentalmente musicales. Por otro lado, soy un fanático de los volquetes. No lo puedo evitar. Siempre que veo a lo lejos alguna joya, tengo que acercarme a ver. Me gana la curiosidad.