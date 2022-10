El más espectacular juego de carreras callejeras está gratis en Steam

Need for Speed Heat es un genial videojuego de carreras callejeras que actualmente se puede obtener gratis en Steam por tiempo limitado. Este espectacular entrega de la icónica saga de autos es una de las más grandes e imperdibles promociones de la plataforma de Valve.

Si bien el juego está gratis por solo algunos días, sigue sin cargo para los jugadores adheridos a EA Play y, además, Steam ofrece Need for Speed Heat Deluxe Edition por apenas ARS$ 209,95, un precio con un 95% de descuento respecto al original.

Need for Speed Heat, también gratis con PS Plus

Y tal como anunció PlayStation, Need for Speed Heat se sumará al catálogo de PS Plus durante octubre junto a otros dos juegos: Injustice 2 y Hot Wheels Unleashed. Estos tres juegos se podrán descargar sin costo adicional desde el próximo 4 de octubre.