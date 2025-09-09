"
El dólar cripto, el "oráculo" de las elecciones argentinas

De refugio digital a termómetro político: cómo evolucionó el dólar cripto en los últimos comicios y por qué anticipa lo que ocurrirá en el mercado cambiario.

En Argentina, el dólar es mucho más que una divisa: es un símbolo de poder, miedo y supervivencia. Y en los últimos años, la aparición del dólar cripto terminó de desnudar esa obsesión. Esta cotización —que surge de la compraventa de stablecoins como USDT o USDC— dejó de ser un refugio marginal para transformarse en un protagonista central del día a día financiero. Tanto que, elección tras elección, se consolidó como un verdadero “oráculo electoral”: el primer precio en reaccionar cuando se cierran las urnas y aún no hay datos oficiales.

Los últimos seis domingos de elecciones nacionales lo demostraron con claridad. En las PASO 2019, cuando el oficialismo sufrió una derrota inesperada, el dólar cripto se disparó en exchanges mientras los bancos permanecían cerrados. En las generales de ese mismo año, volvió a marcar máximos históricos antes del amanecer del lunes. En las legislativas 2021, la presión sobre el gobierno se tradujo en una suba inmediata de las stablecoins, mucho antes de que el mercado blue o el MEP pudieran digerirlo.

La historia se repitió en 2023. Las PASO fueron un shock: en cuestión de horas, el dólar cripto trepó más de 10 %. Las generales confirmaron que este mercado paralelo ya era la referencia nocturna del país. Y el balotaje terminó de consolidar su rol: mientras los políticos hablaban de gobernabilidad, el precio digital ya descontaba lo que vendría el lunes en la City.

El último domingo no fue la excepción. Tras el cierre de los comicios del 7 de septiembre de 2025, el dólar cripto se movió entre $1.405 y $1.460, con picos de presión que anticipaban un lunes complicado. Mientras los resultados llegaban con cuentagotas, los usuarios de aplicaciones cripto ya estaban marcando el pulso cambiario. El mercado tradicional dormía; el dólar digital no.

La clave está en su naturaleza: el cripto no cierra nunca. Funciona 24/7, sin feriados ni corralitos, y cualquier persona con un celular puede operar en segundos. Su accesibilidad convierte a las stablecoins en una caja de ahorro flexible: se compran cuando sobran pesos y se venden cuando faltan, con la inmediatez de una transferencia y sin esperar horarios bancarios.

El fenómeno reciente de ventas de stablecoins a pesos se explica justamente por eso: miles de argentinos las usan como un colchón líquido. Ante gastos de fin de mes, pagos inminentes o resultados electorales que anticipan incertidumbre, la reacción es vender. Así, el dólar cripto refleja no solo la desconfianza estructural en la política y en la economía, sino también la necesidad cotidiana de liquidez.

El costado crítico es brutal: un país donde el mercado se guía por la cotización de un activo digital un domingo a la noche es un país sin brújula cambiaria. El dólar cripto se convirtió en un espejo que desnuda la fragilidad del sistema financiero local y la incapacidad de la política para devolver previsibilidad.

No es casualidad que millones lo usen como referencia. El dólar digital es, al mismo tiempo, refugio, válvula de escape y predicción. Mientras los discursos oficiales prometen estabilidad, el precio cripto ya mostró lo que vendrá. Y en la Argentina, ese precio habla más fuerte que cualquier ministro.

Este contenido es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. Las criptomonedas y stablecoins implican riesgos; antes de operar, usá siempre plataformas seguras.

*Por Juan Rondi

