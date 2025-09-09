El dólar cripto, el "oráculo" de las elecciones argentinas

El último domingo no fue la excepción. Tras el cierre de los comicios del 7 de septiembre de 2025, el dólar cripto se movió entre $1.405 y $1.460, con picos de presión que anticipaban un lunes complicado. Mientras los resultados llegaban con cuentagotas, los usuarios de aplicaciones cripto ya estaban marcando el pulso cambiario. El mercado tradicional dormía; el dólar digital no.

La clave está en su naturaleza: el cripto no cierra nunca. Funciona 24/7, sin feriados ni corralitos, y cualquier persona con un celular puede operar en segundos. Su accesibilidad convierte a las stablecoins en una caja de ahorro flexible: se compran cuando sobran pesos y se venden cuando faltan, con la inmediatez de una transferencia y sin esperar horarios bancarios.

El fenómeno reciente de ventas de stablecoins a pesos se explica justamente por eso: miles de argentinos las usan como un colchón líquido. Ante gastos de fin de mes, pagos inminentes o resultados electorales que anticipan incertidumbre, la reacción es vender. Así, el dólar cripto refleja no solo la desconfianza estructural en la política y en la economía, sino también la necesidad cotidiana de liquidez.

El costado crítico es brutal: un país donde el mercado se guía por la cotización de un activo digital un domingo a la noche es un país sin brújula cambiaria. El dólar cripto se convirtió en un espejo que desnuda la fragilidad del sistema financiero local y la incapacidad de la política para devolver previsibilidad.

No es casualidad que millones lo usen como referencia. El dólar digital es, al mismo tiempo, refugio, válvula de escape y predicción. Mientras los discursos oficiales prometen estabilidad, el precio cripto ya mostró lo que vendrá. Y en la Argentina, ese precio habla más fuerte que cualquier ministro.

Este contenido es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. Las criptomonedas y stablecoins implican riesgos; antes de operar, usá siempre plataformas seguras.

*Por Juan Rondi