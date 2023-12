El alimento más consumido que ayuda a bajar el colesterol

El maní tiene proteínas vegetales

Los maníes son una fuente excelente de proteínas vegetales, lo que los hace particularmente valiosos en dietas vegetarianas y veganas. Las proteínas contenidas ayudan en la construcción y reparación de tejidos, así como en la función inmunológica. De hecho, una investigación publicada en el Journal of Food Science and Technology subraya el valor de las proteínas de maní en dietas vegetarianas, resaltando su perfil completo de aminoácidos esenciales.

El maní también es una fuente rica en vitaminas y minerales esenciales. Contiene vitaminas del complejo B, especialmente niacina, que juegan un papel crucial en la conversión de alimentos en energía y en el mantenimiento del sistema nervioso saludable. Además, proporciona minerales como magnesio, fósforo, potasio, zinc, hierro y cobre, fundamentales para diversos procesos biológicos.

La ciencia avala esta rica concentración de nutrientes, tal y como publicaron en el Journal of Nutritional Biochemistry donde se resalta la importancia de los maníes, enfocándose en su impacto en el metabolismo energético y la prevención de enfermedades crónicas.

Otras propiedades del maní

Un aspecto significativo del maní es su alto contenido de fibra dietética. Esta no solo ayuda en la regulación del tránsito intestinal, sino que también contribuye a un mejor control del azúcar en la sangre y a la reducción del colesterol, tal y como señala una investigación. publicada en el Journal of the American College of Nutrition donde revela cómo la fibra de los maníes influye en la salud digestiva y en el control de la glucemia.

Los maníes también son ricos en antioxidantes, como resveratrol, ácido fólico, vitaminas E y A, y compuestos fenólicos. Estos antioxidantes juegan un papel crucial en la neutralización de los radicales libres y en la prevención del estrés oxidativo, lo que contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y al envejecimiento.

Menor riesgo de padecer obesidad

Además, el consumo de maníes se asoció con un menor riesgo de obesidad. A pesar de su alto contenido calórico, tienen un efecto saciante que puede ayudar a controlar el apetito. Por ejemplo, en el European Journal of Nutrition sugieren que incluir maníes en la dieta puede ayudar en la regulación del peso, gracias a su capacidad para promover la sensación de saciedad.

Incluso esta legumbre en crema es muy recomendada por nutricionistas. “La crema de maní es densamente calórica, pero tiene grasas de calidad. Para los deportistas, es una forma fácil de producir calorías”, explicó Marta Mármol, nutricionista y farmacéutica, a la vez que dijo que este alimento también demostró tener efectos positivos en la función cognitiva.

El maní contiene nutrientes que son esenciales para la salud del cerebro, como vitamina E y grasas saludables, tal y como constata un estudio que lo relaciona con el riesgo de padecer alzhéimer. En concreto, indica que el consumo regular de alimentos ricos en vitamina E, incluyendo los maníes, puede contribuir a una mejor función cognitiva y a la prevención de enfermedades neurodegenerativas.