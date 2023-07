Diez teorías científicas sobre la existencia de vida extraterrestre

1-La paradoja de Fermi

Si hay miles de millones de galaxias, estrellas y planetas, ¿cómo puede ser que no nos haya visitado ninguna civilización extraterrestre hasta el momento? Eso es lo que pensó el físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física en 1938 por sus trabajos sobre radiactividad inducida.

Fermi fue un físico que hizo grandes aportaciones a diversos campos de la física, desde la estructura nuclear hasta el comportamiento estadístico de muchas partículas cuánticas. Fue un experimentador nato, un teórico de primera clase, un profesor apreciado y una apasionado por la física en general. Pero Enrico Fermi también es conocido por su capacidad de hacer estimaciones basándose en simples hipótesis de partida. Estos son los conocidos como “problemas de Fermi” entre los que destacan cuántos pelos tenemos en promedio en la cabeza o cuántos afinadores de pianos hay en tu ciudad.

Según Fermi, el universo es extremadamente viejo y grande, con miles de millones de estrellas y, muy probablemente, aún más planetas. Muchos de estos planetas deberían ser similares a la Tierra. Incluso si una fracción muy pequeña de ellos alberga vida, y una fracción aún menor alberga vida inteligente, deberíamos tener un gran número de civilizaciones con las que podríamos entrar en contacto.

Entonces, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia de estas civilizaciones? ¿Dónde están todos? Eso es esencialmente la paradoja de Fermi.

2-Sin fósforo no hay vida

En 2020 la NASA celebró el descubrimiento en las capas de nubes de Venus de un gas posiblemente indicador de vida: la fosfina. Fue tanta la celebración, que el entonces director de la NASA, Jim Bridenstine, tuiteó: “¿Vida en Venus? El descubrimiento de fosfina, un subproducto de la biología anaeróbica, es el evento más importante hasta hoy en la búsqueda de vida fuera de la Tierra”.

El descubrimiento fue realizado por la profesora Jane Greaves mientras visitaba el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge. Greaves y sus colaboradores utilizaron el Telescopio James Clerk Maxwell (JCMT) en Hawái para detectar la fosfina y afirmaron: sean cuales sean las condiciones de un planeta, la vida no surgirá en él si no hay una cantidad suficiente de fósforo. El fósforo es un elemento esencial para la vida, pero su presencia, y sobre todo su cantidad, puede no ser más que una simple cuestión de suerte, ya que la distribución del fósforo en el Universo, y en nuestra galaxia, se produce de forma aleatoria, favoreciendo algunas regiones sobre otras.

3-Atrapados por la gravedad

Un estudio publicado en la preimpresión ArXiv sugiere que los humanos quizás no hemos contactado con civilizaciones extraterrestres porque pueden estar atrapadas por la gravedad de sus mundos.

La especulación científica afirma que la existencia de supertierras, planetas algo más grandes que el nuestro que orbitan una estrella en su “zona habitable”, podrían tener las mejores condiciones para albergar vida. Pero, según los investigadores, la gran cantidad de gravedad de estos mundos limitaría considerablemente el desarrollo espacial de dichas civilizaciones.

Si por ejemplo los habitantes de una supertierra quisieran viajar a una luna suya, deberían construir un cohete de 440.000 toneladas para transportar el combustible necesario para el viaje. Desde la superficie de la Tierra esta velocidad es de 40.270 kilómetros por hora, así que en el planeta Kepler-20b, por ejemplo, haría falta una velocidad de escape de 96.648 kilómetros por hora. Esto multiplica exponencialmente el gasto de combustible y el tamaño de la nave.

4- Multiuniversos

La teoría de la existencia de otro universo o más, también gana cada vez más adeptos a nivel científico. Dos artículos publicados recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society analizan qué ocurriría en universos paralelos con mayores proporciones de energía oscura que el nuestro.

Los científicos se basaron en el análisis computacional para afirmar la posibilidad de la existencia de multiuniversos, con nuevas galaxias y planetas donde puede aparecer la vida. Los autores han calculado que universos con hasta 300 veces más energía oscura que el nuestro serían compatibles con la aparición de galaxias y, por tanto, de vida.

5-Presencia anterior

Los humanos con características anatómicas modernas, Homo sapiens sapiens, surgieron hace entre 300.000 y 200.000 años. Eso es muy poco tiempo respecto a la edad de la Tierra, calculada por científicos en 4500 millones de años. Algunos investigadores, como el astrofísico de la Universidad de Pensilvania Jason Wright, miembro del Centro para Exoplanetas y Mundos Habitables, creen que una especie tecnológica podría haber existido en nuestro sistema planetario en una época anterior al surgimiento de la humanidad en la Tierra.

Igualmente, el experto estima que la desaparición de una civilización anterior a nosotros ya sea un evento natural, como un impacto de asteroide con capacidad de extinción, o autoinfligido, como una catástrofe climática global, podrían haber tenido lugar hace cientos de miles de años. En ese caso, esa especie podría haber producido artefactos u otras señales tecnológicas que habrían sobrevivido hasta nuestros días. Buscar esos artefactos en lugar de microbios sería, para Wright, un camino potencial para resolver la gran pregunta de la Astrobiología.

6-Confinados en mundos helados

Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons, que actualmente explora Plutón, y científico planetario en la Universidad de Boulder en Colorado, no duda de que los extraterrestres existen, pero sugiere que podrían vivir confinados en océanos subterráneos de mundos helados, parecidos a algunas de las lunas de Saturno y Júpiter, como Encelado y Europa.

Los astrónomos saben que los planetas congelados, con vastos océanos subterráneos atrapados bajo gruesas capas de hielo, son muy comunes. Y prueba de ello son algunas lunas planetarias. “Si esos planetas helados albergaran vida inteligente, muy probablemente no podrían establecer contacto con nadie, ni ser escuchados fuera de su entorno acuático”, afirmó Stern. La explicación es que las capas de hielo de la superficie bloquearían sus señales de radio, que no podrían propagarse por el espacio y ser captadas desde otros mundos.

7- Parecidos a nosotros

Científicos de la británica Universidad de Oxford publicaron un estudio en la revista International Journal of Astrobiology titulado «Los alienígenas de Darwin», en el que el equipo muestra por primera vez cómo la teoría de la evolución puede usarse para saber cómo es y puede desarrollarse la vida extraterrestre.

De esta forma, creen que los alienígenas están potencialmente configurados por los mismos procesos y mecanismos que dieron forma a los humanos, como la selección natural. Y como nosotros, evolucionan para estar más preparados y ser más fuertes a lo largo del tiempo. Esas predicciones teóricas pueden aplicarse, por ejemplo, a una posible vida basada en silicio, que no tiene ADN y que respira nitrógeno.

8-Contacto, en 2036

“Me apuesto con cualquiera una taza de café a que encontraremos vida inteligente durante los próximos 20 años”, afirmaba

Seth Shostak, astrónomo senior del programa SETI hizo una apuesta en 2020. “”SETI (o la búsqueda por vida inteligente extraterrestre) está duplicando su velocidad cada dos años debido a que esta investigación depende ampliamente del desarrollo computacional. Por lo que deberíamos seguir la Ley de Moore, y de hecho, apuesto a todos una taza de café de Starbucks que encontraremos algo para 2036″, aseguró Shostak.

El profesional, jefe del instituto SETI ubicado en Mountain View, California, explicó que mientras más avanza la tecnología, los profesionales que buscan vida extraterrestre pueden analizar más partes del cielo cósmico, aumentando sus posibilidades de encontrar algo. Además, Shostak asegura que nuestro entendimiento general del cosmos ha cambiado drásticamente a lo largo de los últimos años. “Creo que lo más grande que nos pudo pasar en los últimos 20 años fue el descubrimiento de exoplanetas”.

9- Pulpos llegados del espacio

Un equipo formado por 33 investigadores de las más prestigiosas universidades del mundo, entre ellos Edward Steele o Chandra Wickramasinghe , que cuenta con más de 70 publicaciones en Nature, publicaron en 2018 en la revista Progress in Biophysics and Molecular Biology un artículo en el que afirman que el origen de la vida no se produjo en la Tierra.

Y por otro, aún más controvertido, que la mayor fuente de innovación genética (que permite la evolución de las especies) no se encuentra en la selección natural de mutaciones aleatorias ventajosas, sino en una continua lluvia de materia viva extraterrestre que se integra, a través de mecanismos como la transferencia horizontal de genes (propia de muchos retrovirus), en los genomas de las formas de vida ya presentes en nuestro planeta.

Entre sus conclusiones destaca que a nuestro planeta han llegado, y llegan actualmente, organismos completos, tanto vegetales como animales, y no solo moléculas orgánicas, como se creía hasta ahora. Organismos que pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas, a «explosiones de vida» como la que sucedió hace casi 500 millones de años en el Cámbrico, o adptarse a las condiciones de nuestro mundo y prosperar en él, como sería el caso de los pulpos.

10-El efecto gorila cósmico

Un conocido experimento con jóvenes rebotando una pelota demostró que cuando un observador se centra en contar los pases no detecta si alguien cruza por el escenario aunque vaya disfrazado de gorila.

Según los neuropsicólogos Gabriel de la Torre y Manuel García, de la Universidad de Cádiz, algo parecido nos podría estar ocurriendo cuando tratamos de descubrir señales inteligentes no terrícolas, que quizá se manifiestan en dimensiones que escapan a nuestra percepción, como las desconocidas materia y energía oscuras. “Nuestra concepción del espacio está limitada por nuestro cerebro, y puede que tengamos las señales inteligentes encima y no las veamos”, dicen los autores del estudio publicado en Sience Direct.

“Lo que intentamos con esta diferenciación es contemplar otras posibilidades –apuntó–, por ejemplo, seres de dimensiones que nuestra mente no llega a captar; o inteligencias basadas en formas de materia o energía oscuras, que constituyen casi el 95% del universo y que apenas comenzamos a vislumbrar. Incluso existe la posibilidad de que existan otros universos, como indican los textos de Stephen Hawking y otros científicos”, agregaron.