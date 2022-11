Día Mundial de la Diabetes: más de millones de argentinos afectados

Hay tres tipos de diabetes: tipo I, tipo II y gestacional, esta última aparece sólo durante el embarazo. Es una afección que puede detectarse de manera temprana realizando exámenes de rutina anualmente o cada dos años. Si hay antecedentes familiares, se deben realizar estudios más frecuentes y específicos.

“Actualmente en la Argentina entre el 12 y 13% de la población mayor a 18 años posee la enfermedad, lo que se traduce en alrededor de 3.500.000 a 3.800.000 personas con diabetes”, asegura el Dr. León Litwak, director del taller de posgrado de diabetes del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Y agrega: “En estos últimos años hemos detectado muchos casos de diabetes tipo 2 en personas jóvenes a causa de la obesidad y del sedentarismo”.

Qué es la diabetes tipo 1 y por qué no se puede prevenir

La diabetes tipo 1 se produce por una afección del páncreas que impide producir insulina. Al faltar esta hormona, la glucosa sube rápidamente y hay que tratar al paciente con múltiples dosis diarias de insulina o con bombas de infusión. Esta afección no se puede prevenir ya que es una enfermedad autoinmune que se produce por predisposición genética.

Una vez que el paciente es diagnosticado con diabetes, debe ser entrenado y educado para saber cómo alimentarse, cómo hacer actividad física, cómo tomar los medicamentos y en aquellos que lo necesitan cómo colocar y usar insulina. Además, deben aprender a medir la glucosa de acuerdo a como el médico se lo pida.

5 formas de prevenir la diabetes tipo II y cómo tratar la enfermedad

En cambio, la diabetes tipo 2 se produce porque la insulina que libera el páncreas no puede actuar. Es decir que aquí el problema no es la falta de insulina sino que esta no puede actuar bajando la glucosa. Esto se debe sobre todo a la presencia de resistencia a la insulina por obesidad, sedentarismo, mala alimentación.

“En la actualidad la diabetes tipo II representa al 90% de los pacientes que se acercan al consultorio, pero se trata de un cuadro que se puede prevenir o tratar de distintas maneras”, comenta Litwak y agrega: “Comer sano, mantenerse activo y mantener un peso saludable puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollarla. También se pueden tomar medicamentos como la metformina para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre en cuerpo o, el paciente se puede someter a una cirugía bariátrica que ayuda a reducir el peso al limitar la cantidad de alimentos que puede ingerir a la vez”.

Una persona con diabetes puede alimentarse de manera muy variada, evitando los azúcares directos, las bebidas no dietéticas, el exceso de harinas (pan, pastas). Pero en cantidades adecuadas los mal llamados alimentos prohibidos como las pastas, papas, arroz y el pan pueden ser ingeridos en pequeñas cantidades. Sobre todo hay que cuidar el peso, hacer actividad física y utilizar los medicamentos que se recetan.

Cómo se puede abordar la diabetes gestacional y cuáles son los riesgos para la madre y el niño

La diabetes gestacional aparece por primera vez durante el embarazo, en general a mitad del mismo, en pacientes que nunca antes padecieron esta enfermedad. En la diabetes gestacional es muy importante el aspecto nutricional y el control de la glucosa en el embarazo y cuidar el peso del recién nacido. A los hijos de madres con diabetes gestacional hay que seguirlos cuidadosamente para vigilar el peso.

Para concluir es importante remarcar que si la enfermedad está controlada y los niveles de azúcar en sangre son los adecuados, la persona está fuera de riesgo. Sin embargo, en pacientes que no controlan adecuadamente la glucosa pueden tener complicaciones circulatorias en miembros inferiores, riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular, disminución de visión y enfermedad renal.