Cada 7 de enero, Argentina celebra el Día de la Simpatía, una fecha que, sin carácter oficial, invita a promover actitudes positivas en la vida cotidiana. En un país reconocido por su calidez y cercanía, la jornada propone reforzar valores como la cordialidad, el respeto y la buena predisposición entre las personas, tanto en ámbitos personales como laborales.
Día de la Simpatía en Argentina: ¿Por qué se celebra cada 7 de enero?
Aunque no forma parte del calendario oficial, cada 7 de enero se destaca en Argentina como una fecha dedicada a la amabilidad, el buen humor y los gestos solidarios. Además, la jornada coincide con una efeméride de alcance global: el Día Mundial del Sello Postal.