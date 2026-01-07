Día de la Simpatía en Argentina: ¿Por qué se celebra cada 7 de enero?

image

El término “simpatía”, según la Real Academia Española, refiere a la inclinación afectiva espontánea y mutua entre personas. Bajo ese concepto, la efeméride se presenta como una excusa simbólica para generar encuentros más amables, sonrisas sinceras y vínculos basados en el buen trato, más allá de las diferencias o tensiones propias de la rutina diaria.

Si bien no existe un consenso claro sobre el origen de esta celebración, su sentido está ligado a la necesidad de fomentar relaciones más humanas y empáticas. En ese marco, el Día de la Simpatía busca instalar la idea de que pequeños gestos, como un saludo, un mensaje afectuoso o una actitud colaborativa, pueden tener un impacto duradero en la convivencia social.