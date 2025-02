Día del Amante: qué motiva a quienes buscan una relación paralela

Según afirmó en Newsweek, James Earl, psicoterapeuta y consejero de relaciones, las aventuras no siempre responden a una necesidad de sexo: “Las quejas más habituales en las relaciones de larga duración son: ‘No me siento escuchado’ y ‘No siento que me veas’”. Esta falta de atención emocional puede llevar a que uno de los miembros de la pareja busque sentirse valorado fuera de la relación.

El deseo de reencontrarse con un “yo” anterior también juega un papel importante en este comportamiento. Una de las clientas de Earl, Sue, expresó que durante su relación de sexting con una compañera de trabajo: “Me sentí como si hubiera vuelto a vivir veinte años atrás, antes del matrimonio y los hijos; la antigua yo, la yo sexy, no la yo de mamá”. Esta sensación de liberación y rejuvenecimiento puede ser muy atractiva y llevar a alguien a buscar la validación emocional que ya no siente en su pareja. El problema es que esta conexión, aunque aparente ser una forma de crecimiento personal, fácilmente se sexualiza y puede desencadenar una aventura.

¿Qué tan común es tener aventuras amorosas?

La infidelidad es una experiencia bastante común en las relaciones de largo plazo. Según un estudio revisado por Benjamin Warach, psicólogo clínico de la Universidad de Stony Brook: un 17,45% de las personas admitieron haber cometido infidelidades sexuales, mientras que un 27,5% lo hizo en el ámbito emocional. Estos datos reflejan que las aventuras amorosas no son fenómenos aislados, sino una problemática extendida en diferentes tipos de relaciones.

Además, las investigaciones muestran que la infidelidad no distingue género ni orientación sexual. Si bien algunos estudios indican que los hombres son más propensos a cometer infidelidades cuando son jóvenes, y las mujeres a medida que envejecen, la diferencia no es tan amplia como se podría suponer. De hecho, “muchos de tus amigos probablemente hayan pasado por la experiencia [de la infidelidad], incluso si no hablan de ello”, añade Earl, subrayando la prevalencia de este fenómeno.

¿Las aventuras amorosas significan un fracaso del matrimonio?

Aunque las aventuras amorosas pueden percibirse como una ruptura de la confianza dentro de una relación, no necesariamente significan un fracaso rotundo del matrimonio. Según el experto tras el descubrimiento de una infidelidad: “Es esencial saber la verdad. No hay forma de procesar lo sucedido a menos que la persona que ha engañado a su pareja responda a todas las preguntas que le hace”. La honestidad y la transparencia son claves para que la relación pueda sanar.

Por otro lado, estudios sobre el impacto emocional de la infidelidad, como los realizados por la psicología, destacan que este tipo de traiciones puede tener efectos devastadores, desde depresión hasta trastornos de estrés postraumático. Sin embargo, esto no implica que la relación esté condenada a la ruptura. Al contrario, Warach señala que “la exclusividad romántica sigue siendo la norma en las relaciones románticas y continúa siendo esencial para la mayoría de las personas”. La honestidad mutua y el trabajo emocional conjunto pueden, en algunos casos, incluso fortalecer el vínculo a largo plazo, si ambos miembros de la pareja están dispuestos a comprometerse en el proceso de sanación.

Así, aunque la infidelidad es un desafío significativo, no necesariamente marca el fin de la relación, pero sí requiere un esfuerzo consciente para restaurar la confianza y abordar las necesidades emocionales no satisfechas que pueden haber facilitado la situación.