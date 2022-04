Dejó su trabajo y recibió un regalo: "Felicitaciones por renunciar"

“Felicitaciones por renunciar”

Su mensaje data del 23 de marzo. “Renuncié a mi trabajo hace dos días, priorizando mi salud mental, esa de la que poco se habla y vale más que cualquier cifra en la cuenta del banco. En mi caso tener salud mental me da la creatividad que necesito para ayudar a las personas y/o empresas a crear sus marcas, a aumentar sus ventas, a humanizar sus estrategias comerciales”, dijo.

Junto a este primer párrafo agregó una foto suya, visiblemente contenta, sosteniendo una torta de chocolate con dulce de leche con la que se encontró al llegar a su casa. Sobre ella una frase: “Felicitaciones por renunciar”.

“Se es valiente cuando se toman decisiones, se es valiente cuando la mirada es para adentro, haciendo foco en lo propio, en lo profundo; se es valiente cuando te hacés cargo de lo que querés y necesitás para tu vida. Hoy comienza una nueva etapa, una nueva vida para mí, llena de desafíos y nuevos objetivos”, continuó en su texto compartido en Instagram.

felicitaciones por renunciar 2.jpeg

Actualmente la joven reside en Cipolletti. Desde allí atendió el llamado de este medio: “La torta me la regaló mi hermano. Me dio risa y a la vez me emocionó. Primero porque fue un acto sumamente original y después porque detrás de ese gesto había un reconocimiento a mi decisión”.

Reser precisó que su hermano tiene 10 años más que ella y que el mensaje se masificó en LinkedIn, red social en la que comunicó lo sucedido. “Honestamente fue un desafío enorme, bastante angustiante porque era saltar a algo desconocido y tener mucha incertidumbre de si iba a conseguir otro trabajo y poder pagar mi alquiler y comer”, dijo.

Y continuó: “Dentro de todos los privilegios que sé que tengo, y lejos de romantizar el hecho de haber renunciado, me llevó tiempo tomar la decisión”.

Por qué decidió renunciar al empleo que tenía desde 2019

En relación a por qué decidió dejar el trabajo, manifestó: “Sentí que el estrés se estaba apoderando de mis días, me costaba dormir porque estaba sobrepasada de trabajo sin tener un objetivo claro y un ordenamiento”. Y aclaró: “Me fui priorizando mi salud mental, lo que no significa que me haya ido mal de la empresa. Todo lo contrario”.

El posteo de Reser, que estudia Comunicación Social y continúa formándose en Marketing y Publicidad Digital, superó los 60 mil likes y recibió otros miles de comentarios en LinkedIn.

“Recibí mucho amor, y también mucha gente me escribió contándome su situación y sus experiencias, empatizando 100% conmigo y mis sensaciones. También hubo gente que me juzgó pero bueno, es también parte de la vorágine de las redes”, dijo.

Luego sostuvo: “Me encontré con comentarios de gente de diferentes países diciéndome que leer mi post le dio la fuerza que necesitaba para dejar un trabajo que no estaba disfrutando y que afectaba su salud. Otros me contaron que después de 20 años decidieron priorizar eso, asumiendo los riesgos de dejar la estabilidad económica aún siendo mayores para encontrar otro trabajo en un mercado laboral que apuesta -lamentablemente- a personas más jóvenes”.

“Para algunas personas renunciar es saltar a la nada. No les miento, es arriesgarse y bastante, pero estoy segura de que voy a encontrar algún lugar que me posibilite crecer profesionalmente y explotar todo mi potencial”, indicó.

La joven rionegrina recibió varias propuestas laborales y permanece analizándolas junto a otros proyectos que también desea desarrollar. “En un largo plazo me gustaría poder crear mi propia agencia y ayudar a emprendimientos y a pymes a mejorar sus marcas y aumentar sus ventas. Aunque por el momento lo hago de manera freelance, estoy buscando ingresar a una empresa que tenga un equipo de trabajo ya establecido y afianzado”.

Reser concluyó: “Agradezco a mi familia que fue y es mi soporte, a mis amigos/as, a mi novio, pero fundamentalmente me agradezco a mí por tener el valor de ponerme en primer lugar”.