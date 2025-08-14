Cuánta cantidad de palta hay que comer por semana

FUENTE: Diario Uno
Cuáles son los beneficios de la palta: un alimento nutritivo
La palta es una fruta redonda y verde de consistencia grasosa y pastosa. También conocido como aguacate, este alimento proviene de las regiones de Guatemala y México, sitios donde la palta se cultiva, domestica y comercializa al resto del mundo.
La llamada Persea Americana o planta de palta es una especie que requiere muchos cuidados, tarda en desarrollarse y dar frutos. Quienes han cultivado alguna vez una palta en el hogar, probablemente nunca vieron los frutos o los recibieron luego de varios años.
La palta se come en tostadas, pastas y rellenos
- La palta es un alimento bueno para la salud del corazón.
- El consumo de palta favorece la salud ocular, regula la presión arterial y nivela el colesterol en sangre.
- Está comprobado que la palta, junto con otros alimentos, es una buena opción para fortalecer el sistema inmunitario.
¿Cuánta palta puedo comer a la semana sin empacharme?
Empacho es una palabra coloquial utilizada para explicar ese estado de malestar y descomposición que se experimenta cuando comimos mucho de un alimento o realizamos una mezcla de alimentos chatarra en exceso.
¿Cuánta palta se necesita para empacharse? Esto depende de cada cuerpo pero, en general, si vas a implementar palta en tu dieta lo ideal es comer 2 o 3 unidades semanales.
La palta es más rica cuando está madura y tierna
Esto no significa que una palta al día te va a caer mal, pero si no estás acostumbrado a comerla puede pasar. Depende del acompañamiento y de la cantidad que consumes.
Muchos estudios e investigaciones demuestran que el consumo diario de palta mejora la firmeza y elasticidad de la piel. Sin embargo, aún se requieren nuevas investigaciones para monitorear el consumo diario de este alimento tan rico.