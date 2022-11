Con 84 años, "Don Felipe" se recibió de ingeniero

Espinosa vive en la ciudad mexicana de Puebla, es padre de 5 hijos (uno de ellos ingeniero) y vive solo desde la muerte de su esposa.

Cuando muchos se preguntaban cómo es que este hombre decidió enfrentar semejante desafío, Felipe da una respuesta sencilla y directa. "Veo bien, oigo bien, razono bien. Este es mi gran capital y lo que me nutre es el trabajo y la ilusión", explicó.

Durante los años de la carrera, Felipe estuvo rodeado de jóvenes a los que les llevaba 60 años. Sin embargo, la experiencia siempre fue positiva y no resultó una contra la diferencia de edad. "Al contrario, me ayudaron mucho. Pero mi superación fue lo que me motivó, fue el motor. Siempre tuve la claridad de que terminaría la carrera", contó.

Felipe piensa seguir estudiando, quizás una maestría o una especialización. "No hay más que seguir con esfuerzo. Puede ser que siga estudiando porque, la verdad, está muy bueno”, expresó. "En realidad, sólo la muerte me va a detener".