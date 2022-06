Cómo son las 3.000 becas inclusivas de Google

Para esta iniciativa, Google diseñó una red de trabajo colaborativo con organizaciones sin fines de lucro: Comunidad IT (en alianza con las asociaciones PANAACEA y Trans-Ti) y Fundación Pescar.

Los cursos están destinados a jóvenes sin acceso a un título universitario y de escasos recursos económicos, mujeres, población trans-travesti y personas con condición del espectro autista.

Los contenidos se aprenden de forma 100% online y al ritmo de cada estudiante. Se pueden completar en menos de 6 meses, al dedicar unas 10 horas semanales (Getty)

“El sector de tecnología está creciendo muchísimo y necesita talento argentino, sin embargo 7 de cada 10 empleadores en la Argentina tiene dificultades para cubrir posiciones y la segunda área de mayor escasez es tecnología de la información y datos”, dijo a Infobae Víctor Valle, director general de Google Argentina y agregó que, en parte, esto sucede “por falta de conocimiento y experiencia”.

¿En qué consisten los cursos?

Los Certificados de Carrera de Google son cursos en áreas emergentes de alta demanda en el sector tecnológico argentino, con los que Google busca brindar capacitación en Soporte IT, Análisis de Datos, Gestión de Proyectos y Diseño de Experiencia de Usuario (UX). Cada curso combina teoría, uso de herramientas en las diferentes áreas y prácticas con casos reales.

Además, al finalizar el programa, todas las personas recibirán un certificado de Google para avalar sus conocimientos.

“Los cursos van a estar en la plataforma Coursera, que es una plataforma con contenido educativo de primera calidad, además tienen una impronta federal, porque al ser 100% online se puede cursar desde cualquier lugar de Argentina”, señaló Valle. Y destacó el enfoque inclusivo de la propuesta ya que “no se va a exigir certificado previo para la inscripción, además vamos a ofrecer a los estudiantes el acceso a expertos de primera línea, de Google y de otras empresas”.

Por su parte, Lucas Ansaldo, director de Marketing, Reputación de Marca y PyMEs para Google Hispanoamérica detalló que ”a través del programa Crecé con Google y beneficiarios de Google.org hemos capacitado a más de 580 mil personas desde 2017 en la Argentina. Con esta nueva capacitación, Certificados de Carrera de Google, queremos ayudar a personas a acceder a trabajos bien remunerados en sectores de alto crecimiento.”

Becas inclusivas

En cuanto a los destinatarios, Valle explicó que esta iniciativa tiene “foco en las mujeres, en jóvenes que no tiene título universitario o vienen de entornos de escasos recursos económicos, y también en la comunidad trans para disminuir la brecha de desempleo. La idea es incorporar por primera vez personas con trastornos del espectro autista, poder sumar personas con esa condición que tienen un enorme potencial”.

Las personas interesadas podrán participar en el proceso de selección en este sitio web: comunidadit.org/crececongoogle. “Trabajamos con jóvenes de 18 a 35 años, sin empleo o con empleo informal, que tengan ganas de trabajar en el sector de tecnología y pedimos como requisito el último año de secundario completo”, explicó María Soledad Acuña, cofundadora y directora operativa de Comunidad IT, una organización sin fines de lucro que capacita a personas en situación de vulnerabilidad a través de cursos

Acuña destacó que estas herramientas ayudan a potenciar el CV, porque le permite a los jóvenes sin recursos económicos “encarar las búsquedas de otra manera y salir mucho más fortalecidos al mercado de trabajo”. Estas oportunidades permiten a la población joven que está sin empleo mitigar la sensación de que siempre “hay un requisito más, que siempre algo les falta para ser elegidos”, destacó Acuña.

“La mayoría de los chicos que se postulan a las becas nunca tuvieron la oportunidad de tener un trabajo formal, y luego de los cursos Google, muchos de ellos pueden acceder por primera vez a un trabajo con todos los beneficios, como una obra social para ellos y su grupo familiar”, destacaron desde la ONG.

Para esta propuesta, Comunidad IT va a trabajar con otras organizaciones: PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes, y Adultos con Condiciones del Espectro Autista) que está dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro autista y de sus familias y con Trans-Ti, una empresa con impacto social que busca reducir la brecha de desempleo en la comunidad trans).

“Solo el 10% de la población trans tiene trabajo formal en la Argentina. Nuestra misión es ayudar al colectivo travesti-trans, a través de la capacitación, en la obtención de un empleo formal y estable. Y para lograrlo, el sector tecnológico es un espacio fundamental para extender más recursos, herramientas y derechos a más personas”, detalló Daniel Coletti, director de Trans-Ti.

Una vez finalizados los cursos, los becados van a contar con un perfil dentro de la plataforma de trabajo disponible en el sitio de Comunidad IT para publicar su CV y donde las empresas van a poder acceder, contactarse con estos candidatos y a la vez pueden cargar puestos disponibles.

Los Certificados Google en detalle:

- No se requiere experiencia o título relevante para inscribirse.

- Permiten obtener habilidades profesionales de la mano de expertos de Google y profesionales que trabajan en el campo elegido.

- Los contenidos se aprenden de forma 100% online y al ritmo de cada estudiante. Se pueden completar en menos de 6 meses, al dedicar 10 horas o menos por semana.

- Al contar con una certificación profesional contribuye a mejorar el currículum.

“El 95% de los chicos con los que trabajamos no tienen ningún familiar o conocido con empleo formal en relación de dependencia”, señaló a Infobae Carlos Estivill, de Fundación Pescar, una ONG que trabaja en proyectos de educación para jóvenes en situación de vulnerabilidad con el objetivo de formarlos para el trabajo.

Las becas Google estarán a disposición de quienes ya están inscriptos en procesos de formación de la Fundación Pescar, que son jóvenes de familias vulnerables, con un ingreso mensual per cápita que no supera el 50% del salario mínimo: “La idea es que a esta beca puedan acceder aquellos que no la puedan pagar, el objetivo es que puedan capacitarse e insertarse en el mercado aquellos a los que un empleo formal les va a cambiar la trayectoria de vida”, subrayó Estivill.

Para promover la inclusión laboral, la fundación también acerca a sus egresados a búsquedas laborales de empresas aliadas y los acompaña en el proceso de postulación y selección.

Oportunidades reales

La Red de Empresas aliadas a Google en este programa accederán a los perfiles de los jóvenes graduados y a su vez los postulantes tendrán acceso a una bolsa de trabajo donde podrán ver puestos disponibles en el sector. Algunas empresas como AB InBev, Workana, Atos, Valtech, Flock IT y NDV Sistemas ya son parte del programa.

El director de Google Argentina destacó que la propuesta no incluye sólo la capacitación, la idea es acercar a los destinatarios de las becas al mundo laboral. Para eso, a través de alianzas con empresas del sector se busca potenciar aún más el circuito de oportunidades: “En el último eslabón de esta cadena, nos estamos asociando con empresas aliadas, que van a tener visibilidad de los perfiles de las personas anotadas y, a través de una bolsa de trabajo, los anotados verán cuáles son los puestos disponibles y podrán postularse”.

Las personas que quieran conocer más sobre este programa pueden ingresar a goo.gle/CertificadosArgentina.