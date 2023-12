Truco de limpieza: cómo limpiar el aire acondicionado y dejarlo impecable en pocos pasos

Limpia los filtros del aire acondicionado

El filtro junta los ácaros, las bacterias y los virus del ambiente. Para limpiarlo, abre la tapa del split inferior, saca el porta filtros y aspira con cuidado para sacar la suciedad acumulada. Si crees que es necesario saca los filtros y sumérgelos en agua fría. También puedes cepillarlos suavemente con jabón antibacteriano y enjuagarlos con abundante agua. Espera que sequen bien sin luz solar directa y vuélvelos a colocar.

Limpia el split interior

Necesitarás un poco de agua con jabón. Concéntrate sobre todo en las rejillas, ya que es el lugar donde se acumula toda la suciedad generalmente. Cuando termines, seca bien la zona con un paño limpio.

Limpia el desagüe del aire acondicionado

Cada aire acondicionado tiene un sistema de drenaje para expulsar el agua sobrante. Por cada hora de funcionamiento se pueden expulsar entre 2 a 5 litros. Por lo que es muy importante eliminar el agua de manera regular para que no se acumule y cause mal olor. También limpia el depósito para que no se obstruya.

Controla los niveles de gas refrigerante

Chequea que no haya fugas de gas refrigerante en el aire acondicionado. Si observas que en una temporada necesitas muchas cargas de gas, esto es señal de que tiene pérdidas.