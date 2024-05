Cómo identificar números desconocidos de las llamadas

Afortunadamente, los teléfonos que funcionan con sistema operativo Android cuentan con un par de funciones diseñadas específicamente para proteger a sus usuarios de este tipo de llamadas no deseadas: el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam.

La primera opción funciona gracias a la plataforma Google My Business, a la que muchas empresas están afiliadas. Viene activada de forma automática y le brinda a los usuarios la información del número desconocido en caso de que sea una empresa con los datos inscritos en la plataforma, como, por ejemplo, una compañía de telefonía.

El filtro de llamadas spam, por otro lado, debe ser activado por los usuarios, y promete, como lo dice su nombre, bloquear las llamadas de spam. Estas aparecerán después en el historial de llamadas, con el calificativo “spam” a su lado. Se activa de la siguiente manera:

Abrir la app “Teléfono”.

Tocar en “Más opciones”, representado con tres puntos verticales.

Ingresar a “Ajustes”, y luego a “Identificador de llamadas y spam”.

Comprobar que la opción “Ver identificador de llamadas” está activa.

Activar “Filtrar llamadas de spam”.

Esto silenciará a todos los números que Google identifique como spam. En caso de recibir una llamada que no está identificada como tal por el servidor, uno mismo puede reportar al número como spam y hacer que se bloqueen sus llamadas en futuras ocasiones.

Aunque los teléfonos Apple no cuentan con esta opción, existe una aplicación llamada TrueCaller, que funciona como una especie de red de apoyo para identificar números. En ella, los usuarios nombran a las llamadas que reciben (por ejemplo: “Spam - Compañía telefónica”), y la aplicación le muestra a sus usuarios en la pantalla, cuando reciben una llamada del mismo número, el nombre reportado y el número de reportes.

Los usuarios de iPhone pueden activar la identificación de llamadas con TrueCaller desde “Ajustes”, “Teléfono”, “Identificación” y “Bloqueo de llamadas”, TrueCaller. Claro está que primero deben instalar la aplicación.

Asimismo, Apple ofrece la opción de silenciar a todos los números desconocidos.

Embed - Quicks tips and tricks for your iPhone with Truecaller