Bebidas alcohólicas: ¿hay alguna menos dañina que otras?

En concreto, la ingesta de esta sustancia es causa de siete tipos de cáncer: de intestino grueso (58.000 casos de colon y de recto en 2020, según las últimas cifras europeas de la OMS); de boca, garganta, esófago y laringe (un total de 54.000); de mama (26.200); y de hígado (15.000). Cada año, casi 70.000 muertes por cáncer en la Unión Europea son atribuidas al alcohol, siendo indiferente de qué bebida alcohólica se trate (cerveza, vino o licores).

¿Es seguro el alcohol si tomo poco?

Los especialistas remarcan que ningún tipo de bebida es menos dañina por sí misma, sino que depende de los gramos de alcohol tomados y de un patrón de consumo más o menos dañino. Una reciente investigación liderada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) concluye que los bebedores de bajas cantidades de alcohol (hasta 20 g/día, equivalente a 2 cervezas o 2 copas de vino, por ejemplo) no tienen un menor riesgo de fallecer (por todas las causas).

Esto refuta el mensaje de que beber alcohol en pequeñas cantidades podría ser beneficioso para la salud y, mientras el consumo por debajo de 20 g/día no parece aumentar el riesgo de mortalidad, ni disminuirlo, a partir de esa cantidad el riesgo crece a medida que se incrementa la ingesta de alcohol.

“El alcohol es una sustancia tóxica que nos puede llevar a riesgos. Tenemos que romper el concepto de que beber, aunque sean pequeñas cantidades, de cualquier bebida alcohólica es sinónimo de beneficio para la salud y este es un mensaje que hay que borrar en la medida posible del contexto social de nuestro país”. destaca Asensio López, coordinador del Programa de Actividades Preventivas de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).