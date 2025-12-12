"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > carne

Así se hace la carne cultivada en laboratorios que se hizo viral en redes

Aunque el proyecto está en proceso, falta mucho para que llegue a las parrillas de los hogares argentinos.

Llegó un invento que revoluciona las redes sociales y pone a la ciencia argentina en boca de todos: la carne cultivada. El tema, viralizado recientemente en TikTok, muestra cómo un equipo de biotecnólogos nacionales está desarrollando una alternativa alimentaria que promete cambiar para siempre la forma en que se consume la proteína animal.

La creadora de contenido @nickibeckerr, quien habla de naturaleza y ciencia, compartió un video en el que explica y muestra todo el proceso. Según detalló, este experimento viene de la mano de B.i.f.e., una empresa que está logrando lo impensable: producir carne sin necesidad de matar animales.

Se trata de cultivar células en un laboratorio para obtener proteína, y ya es una realidad que está en pleno desarrollo en el país.

Te puede interesar...

El debate sobre la creación de carne cultivada en laboratorio

El objetivo detrás de esta innovación va más allá. Lo que busca la empresa en cuestión, es producir alimentos de una manera mucho más eficiente, que use menos agua y que tenga un menor impacto ambiental que la ganadería tradicional, según dejan saber en este video.

Embed - Argentinos están creando CARNE CULTIVADA en un laboratorio En B.I.F.E están desarrollando carne sin matar animales. Cultivan células en un laboratorio con la idea de producir proteína de forma más eficiente, con menos agua y menos impacto ambiental. Todavía falta para que se comercialice y tenga la escala necesaria, pero es probable que esta alternativa forme parte del futuro de la alimentación ¿Opiniones? ¿la comerían? los leooooo Ah y siganme si les interesa conocer más inventos argentinos como este Gracias a Josefina Craveri, Responsable del Desarrollo Comercial y a Melina Rozenbaum y Carla Reigosa, técnicas en biotecnología por haberme dado las entrevistas #carnecultivada #cienciaentiktok #Sostenibilidad #invento
@nickibeckerr

Argentinos están creando CARNE CULTIVADA en un laboratorio En B.I.F.E están desarrollando carne sin matar animales. Cultivan células en un laboratorio con la idea de producir proteína de forma más eficiente, con menos agua y menos impacto ambiental. Todavía falta para que se comercialice y tenga la escala necesaria, pero es probable que esta alternativa forme parte del futuro de la alimentación ¿Opiniones? ¿la comerían? los leooooo Ah y siganme si les interesa conocer más inventos argentinos como este Gracias a Josefina Craveri, Responsable del Desarrollo Comercial y a Melina Rozenbaum y Carla Reigosa, técnicas en biotecnología por haberme dado las entrevistas #carnecultivada #cienciaentiktok #Sostenibilidad #invento

sonido original - Nickibeckerr

Es decir, buscan un camino hacia la sostenibilidad y la producción eficiente de alimentos. Esta tarea titánica es posible gracias al trabajo de profesionales como Josefina Craveri, responsable del Desarrollo Comercial, y las técnicas en biotecnología Melina Rozenbaum y Carla Reigosa.

En el debate viral, las opiniones están divididas, como era de esperarse. Muchos argentinos celebran el orgullo de la ciencia nacional y el avance que representa esta alternativa que “no perjudica a los animales”. Incluso hay quienes se preguntan si sería una opción para aquellos veganos que añoran comer carne.

Sin embargo, las dudas no faltan. “¿Tiene el mismo sabor y hace tssss en la parrilla?”, se preguntan los más tradicionalistas en TikTok. Otros se preguntan cómo se generaría un hueso para hacer, por ejemplo, una tira de costilla. También surgen los escépticos que tildan el producto de “puro químico” o lo comparan, exageradamente, con futuros distópicos.

Temas

Te puede interesar