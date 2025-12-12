Así se hace la carne cultivada en laboratorios que se hizo viral en redes

El debate sobre la creación de carne cultivada en laboratorio

El objetivo detrás de esta innovación va más allá. Lo que busca la empresa en cuestión, es producir alimentos de una manera mucho más eficiente, que use menos agua y que tenga un menor impacto ambiental que la ganadería tradicional, según dejan saber en este video.

Es decir, buscan un camino hacia la sostenibilidad y la producción eficiente de alimentos. Esta tarea titánica es posible gracias al trabajo de profesionales como Josefina Craveri, responsable del Desarrollo Comercial, y las técnicas en biotecnología Melina Rozenbaum y Carla Reigosa.

En el debate viral, las opiniones están divididas, como era de esperarse. Muchos argentinos celebran el orgullo de la ciencia nacional y el avance que representa esta alternativa que “no perjudica a los animales”. Incluso hay quienes se preguntan si sería una opción para aquellos veganos que añoran comer carne.

Sin embargo, las dudas no faltan. “¿Tiene el mismo sabor y hace tssss en la parrilla?”, se preguntan los más tradicionalistas en TikTok. Otros se preguntan cómo se generaría un hueso para hacer, por ejemplo, una tira de costilla. También surgen los escépticos que tildan el producto de “puro químico” o lo comparan, exageradamente, con futuros distópicos.