Arreglaba una cita con un chico, él se negó a ir y le hizo una insólita propuesta

"Mañana si querés te escribo. Y no sé si a cenar, la verdad es que no me pinta gastar guita en una desconocida", lanzó el chico. Luego, expresó: "Estoy para tomar una cervecita, o lo que quieras. Si pensás que tomando una cervecita sos una borracha, podemos tomar un juguito y nos conocemos".

El audio indignó a muchos usuarios de TikTok, que no tardaron en reaccionar a la exigencia del joven.

La reacción en TikTok a la insólita condición para la cita

La mayoría de los comentarios al video en TikTok provinieron de mujeres que, indignadas, le aconsejaron a la protagonista de esta historia que no mantenga más contacto con el chico.

En este sentido, dos usuarias respondieron: "¿Me imagino que clavaste el visto y seguiste tu vida, no?" y "nooo, no lo conozcas porfa", mientras que otra lanzó: "Por poco te dice un agua con tal de no pagar tanto".

"Salí de ahí"; "'Mañana si queres te escribo' Paaaráaaaaaa"; "Wow qué futuro prometedor"; "Me alegro tanto de estar sola y ser feliz conmigo misma... Yo ni me gasto en conocer este tipo de gente, ni este ni ninguna"; "Después preguntan por qué seguimos solteras", fueron otros de los comentarios en TikTok.

Por otro lado, algunos hombres también expresaron su opinión al respecto y escribieron: "Mi nuevo ídolo"; "Siempre hay alguno que nos deja mal parados a todos"; "¿Gastar 20 lucas en una salida con una desconocida que probablemente no te caiga bien o con un amigo/familia? Mmm, no es muy difícil che"; "En sí no está mal, no vale la pena gastar plata en alguien si no sabés si hay 2da cita", entre otros.

Finalmente, la joven aclaró que no aceptó la condición. El video acumuló 451 mil visualizaciones y 22 mil "Me gusta" en TikTok.