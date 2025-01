5 frases de Gallardo tras el empate de River ante Platense

Acerca de la equivocación del arquero campeón del mundo, Gallardo expresó: “Se repondrá rápidamente, como todo arquero de experiencia de Selección, de una larguísima trayectoria. Pueden suceder goles accidentales. No tengo nada para decirle. Simplemente, acompañarlo porque estas cosas suceden, lamentablemente”.

Por otra parte, acerca del mercado de pases y el interés por el mediocampista colombiano Kevin Castaño, el entrenador del Millonario fue contundente: “Yo no pedí nada, no es verdad (acerca del interés por el jugador). Estamos trabajando hace mucho con las posibilidades, no es de ahora. Hasta que no se cierre el mercado, no puedo garantizar nada y sigo con la misma postura".

Volviendo al desarrollo del juego, Gallardo reiteró que Platense no lo superó dentro del campo. ”No perdimos el mediocampo porque tuvimos control de juego, tuvimos control en la mitad de la cancha. No pudimos fluir en el juego, pero jugamos contra un rival en su cancha, que iba a tratar de hacernos correr hacia atrás porque somos un equipo que juega lejos de nuestro arco. Está en nosotros poder encontrar las mejores posibilidades de lo que nosotros queremos hacer. Pero no involucionamos en el juego. Los partidos no son todos iguales, se presentan de una manera distinta”, dijo.

Por último, el Muñeco dejó unas palabras para el goleador de River en la noche del sábado, Matías Rojas, quien ingresó y anotó el empate: “Está buscando su mejor forma física porque hace mucho no tenía competencia. Viene de una liga, que es muy distinta. Se está acoplando, pero es un jugador muy inteligente que nos da varias alternativas de mitad de cancha hacia adelante”.

River Plate volverá a jugar el próximo miércoles, desde las 21.30, en el estadio Monumental, frente a Instituto de Córdoba, que en su estreno goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata. En la tercera jornada (2 de febrero) de la Zona B, el Millonariotendrá el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.