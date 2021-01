Villa pidió disculpas por la derrota

El atacante también se refirió a un video que circula por las redes, en el que aparece en una fiesta, y que no gustó al mundo Boca: “Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. Lo subió una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo. Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación”.

Luego se refirió al encuentro del próximo domingo ante Banfield por la final de la Copa Diego Maradona: “Tenemos que tener más actitud. Todos estamos comprometidos con el club, con estos colores, y el domingo tenemos que jugar el todo por el todo. Todos están capacitados para jugar, que el técnico ponga a los que mejor estén”.

Las palabras de Villa fueron las primeras y por ahora las únicas de un plantel que optó hasta ahora por el silencio ante los medios, en un contexto de posibles salidas de algunos jugadores y tras una derrota que caló hondo en los dirigentes, el cuerpo técnico, el plantel y los hinchas.