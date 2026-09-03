UPCN perdió ante Japón B en su segundo amistoso de pretemporada

Tras el 3-0 de Japón B, los entrenadores acordaron disputar un set extra, que ganó el seleccionado asiático por 29-27.

UPCN sumó así minutos de juego en cancha, en una etapa en la que el equipo seguirá ajustando aspectos técnicos, tácticos y físicos.

El amistoso también tuvo un significado especial para UPCN, ya que la experiencia quedará como un hecho histórico para el club: enfrentar a un seleccionado asiático en San Juan.

Estos encuentros forman parte de la preparación de UPCN de cara a sus principales objetivos de la temporada: la Liga Argentina y el Campeonato Sudamericano de Clubes, además de los torneos satélites de ACLAV.

En UPCN, dirigido por Fabián Armoa, se presentaron en distintos sets y a lo largo de la serie todos los jugadores del plantel 2026/27: los armadores Mateo Bozikovich y Gaspar Bittar (refuerzo); los opuestos Petar Premovic (Serbia, refuerzo) y Gerónimo Elgueta; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer (refuerzo); los puntas Leon Meier (Alemania), Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; y los líberos

Federico Trucco y Tomás Ruiz (refuerzo).