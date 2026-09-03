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UPCN perdió ante Japón B en su segundo amistoso de pretemporada

El equipo sanjuanino jugó de local dos amistosos de pretemporada frente al conjunto Oriental. A pesar de las derrotas, estás instancias son útiles para la rotación y el recambio de jugadores de cara al comienzo de los torneos oficiales.

UPCN Vóley perdió este miércoles ante Japón B por 3 a 0, en el segundo amistoso de pretemporada disputado en el estadio de UPCN.

Los parciales fueron 25-22, 25-19 y 25-23, con un gran marco de público.

Fue un partido de mucha intensidad, en el que ambos equipos pudieron exigir sus distintas formaciones y aprovechar el encuentro como una instancia importante de preparación.

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Tras el 3-0 de Japón B, los entrenadores acordaron disputar un set extra, que ganó el seleccionado asiático por 29-27.

UPCN sumó así minutos de juego en cancha, en una etapa en la que el equipo seguirá ajustando aspectos técnicos, tácticos y físicos.

El amistoso también tuvo un significado especial para UPCN, ya que la experiencia quedará como un hecho histórico para el club: enfrentar a un seleccionado asiático en San Juan.

Estos encuentros forman parte de la preparación de UPCN de cara a sus principales objetivos de la temporada: la Liga Argentina y el Campeonato Sudamericano de Clubes, además de los torneos satélites de ACLAV.

En UPCN, dirigido por Fabián Armoa, se presentaron en distintos sets y a lo largo de la serie todos los jugadores del plantel 2026/27: los armadores Mateo Bozikovich y Gaspar Bittar (refuerzo); los opuestos Petar Premovic (Serbia, refuerzo) y Gerónimo Elgueta; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer (refuerzo); los puntas Leon Meier (Alemania), Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; y los líberos

Federico Trucco y Tomás Ruiz (refuerzo).

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