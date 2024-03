Tres sanjuaninos, en la Selección Argentina M18 de rugby

Las jornadas de partidos serán dos, hoy miércoles y el sábado 16. La programación del día para Argentina es desde las 10, Argentina 1 enfrentará a Uruguay con Vallejo en la Albiceleste. Luego, a las 10:40 hs, Argentina 2 de Cúneo chocará ante Chile y, por último, 12:20 horas, los dos equipos argentinos se enfrentarán entre sí. Sambrizzi está en los jugadores de reserva. Los demás cotejos de este miércoles serán Brasil vs. Colombia (9:00 horas); Paraguay vs. Colombia (11:30); Uruguay vs. Chile (13:10); y Brasil vs. Paraguay (14:00).

Por último, vale citar que los tres jugadores sanjuaninos surgieron del Centro de Desarrollo de Rugby de la provincia, base de la Academia Oeste que la UAR tiene en Cuyo. Gabriel Pizarro, director del Centro, afirmó que los citados “son jugadores con un futuro enorme. Cúneo ya jugó el Sudamericano, Vallejo viene del Argentino y Sambrizzi es más chico. La proyección es por demás interesante”, destacó.