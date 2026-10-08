Rociar vinagre y alcohol en las llaves de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por otro lado, el ácido acético presente en el vinagre cumple un rol clave: contribuye a disolver y despegar la grasa corporal acumulada, los restos de suciedad adherida por el uso continuo y las pequeñas trazas de óxido superficial que opacan el metal.
Uno de los mayores beneficios señalados por los expertos es que esta solución líquida logra penetrar con facilidad en las ranuras y pequeños recovecos de las llaves sin deteriorar los materiales.
El vinagre suele ser utilizado para desinfectar diferentes superficies en casa.
Además, gracias a la rápida evaporación del alcohol, se evita que quede humedad residual prolongada, un factor fundamental para prevenir procesos de oxidación prematura en las piezas.
Cuáles son los beneficios de aplicar este truco casero
- Desinfección profunda: reduce drásticamente la presencia de gérmenes acumulados tras el contacto con manijas, transportes públicos y dinero.
- Remoción de grasa: elimina la película pegajosa y opaca que se forma en el metal debido al sudor y la manipulación diaria.
- Recuperación del brillo: devuelve el aspecto visual original de las llaves de manera inmediata.
- Cero humedad excesiva: el secado rápido impide que el llavero permanezca mojado por demasiado tiempo.