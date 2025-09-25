Show de Messi en Nueva York: regaló dos goles y una asistencia

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano visitará a Toronto, el próximo sábado 27 de septiembre a las 17:30 horas (horario argentino), mientras que New York City jugará ante New York Red Bulls, como visitante, el sábado a las 20:30.

El primer gol del partido llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando un pase filtrado de Messi hizo que Baltasar Rodríguez se vaya mano a mano contra el arquero Matt Freese, a quien venció con un tiro bajo abriendo el pie derecho.

Embed Messi drops a dime for Baltasar Rodríguez and @InterMiamiCF take the lead. pic.twitter.com/HH5dvCbKbf — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Cuando iban 28 minutos de la segunda mitad, un enorme pase entre líneas del mediocampista Sergio Busquets dejó mano a mano a Messi, quien picó la pelota por encima del achique del arquero rival, para marcar el 2-0.

Embed La asistencia de Sergio Busquets.



La poética definición de Lionel Messi.



Una noche más en la oficina para el mejor jugador de todos los tiempos.



Messi.



Siempre Messi pic.twitter.com/rBmIBBZT1Q — Invictos (@InvictosSomos) September 25, 2025

Una falta dentro del área sobre el volante argentino Rodrigo De Paul generó un penal, que fue ejecutado a los 37 minutos por Luis Suárez, que cruzó un remate bajo y encontró el gol.

A cinco minutos del final, el astro argentino Lionel Messi recibió la pelota afuera del área, por el costado derecho, avanzó a toda velocidad y salió para la pierna derecha, con la que remató bajo y cruzado, sentenciando así la goleada por 4-0.