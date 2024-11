San Martín venció a All Boys y quedó a un paso de la semifinal

El equipo dirigido por Raúl Antuña mostró una sólida actuación, planteando un juego inteligente desde el inicio. En los primeros 45 minutos, San Martín fue superior a All Boys, presionando de manera efectiva en el campo rival y anulando las principales fuentes de juego del Albo. El Verdinegro impuso su ritmo, bloqueando las llegadas del equipo local y no permitiendo que pudiera generar peligro. A pesar de esto, All Boys intentó reaccionar a partir de los 35 minutos, cuando se soltó un poco más y trató de aproximarse al área de Matías Borgogno mediante jugadas de pelota parada, aunque sin éxito.

En la segunda mitad, San Martín continuó con la misma intensidad y, tras un buen arranque, encontró la recompensa a los 34 minutos. Un error en la salida de All Boys permitió que Nazareno Funes se anticipara y, con gran capacidad de definición, pusiera el 1-0 para los sanjuaninos. El gol llegó en un momento clave, ya que la presión sobre el equipo local se incrementó y All Boys no logró reaccionar con claridad.