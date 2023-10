La campaña política pareciera que terminó antes de tiempo. Y no fue porque no estuvo entretenida. Tuvo sus momentos desopilantes, un candidato presidencial por solo 24hs, unos actores secundarios que hicieron lo que pudieron hasta que las primarias les picó el boleto, aunque aportaron lo suyo. Guillote Moreno con peronómetro en mano paseándose por los canales de televisión fueron momentos inolvidables. No se puede nombrar a todos por cuestiones de espacio, pero no podemos dejar de mencionar el caso del único candidato a intendente en una localidad de Chubut que perdió contra el voto en blanco. Sacó cero votos, como decimos en el barrio no lo votó ni la familia.