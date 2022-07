Uñac: "Los aumentos por las dudas, no llevan a ningún buen puerto"

Este lunes, el gobernador Sergio Uñac se refirió en rueda de prensa a las últimas actualizaciones de precios que hubo luego de la partida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la asunción de Silvina Batakis en su reemplazo. En este sentido, el mandatario sostuvo que "los aumentos por las dudas, no llevan a ningún buen puerto" y destacó que "no se busca que los empresarios pierdan plata pero, cuando las subas no están justificadas, no construyen".