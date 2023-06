Uñac: "El domingo vamos a volver a elegir un gobierno al servicio de los sanjuaninos"

“La verdad es que esto me pone muy contento, me emociona y siento que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Mi compromiso con ustedes es que voy a dar todo de mí, toda mi capacidad y mis mejores sentimientos van a estar abocados a lograr más bienestar para todos los sanjuaninos”, expresó Uñac.

La actividad del candidato comenzó en la mañana del jueves en el departamento 25 de Mayo, localidad de Las Casuarinas, donde caminó y visitó a los vecinos, escuchando sus inquietudes y pidiendo que sigan apostando al futuro con un gobierno que tiene un proyecto y equipo para llevarlo adelante.

En Albardón

El cierre de la jornada fue en el departamento Albardón.

En un acto con la militancia, lo acompañaron el vicegobernador, Roberto Gattoni; el intendente electo, Juan Carlos Abarca, la senadora Cristina López, y ministros del gabinete.

Muy emocionada se la vio a la senadora López, compañera de Rubén por casi seis años en el Congreso Nacional, cuando el candidato dijo “este es mi último acto en esta campaña”.

“Si tengo que guiarme por el cariño que he recibido de la gente en todos los departamentos, les diría que el domingo vamos a ganar. El estrechar la mano de la gente, mirarlos a los ojos, un abrazo, un beso, eso se lleva en el corazón y no se borra más, queda guardado”, dijo.

Contó que el proceso de las últimas semanas fue difícil y doloroso, que nadie esperaba y terminó con la inhabilitación de Sergio como candidato. “Pero la cosa se dio así y salimos a poner el pecho. Hace muchos años que los sanjuaninos y las sanjuaninas nos eligen y no creo que esta sea la excepción, tenemos que ganar, tenemos un proyecto político, planificamos, no improvisamos, ni en la provincia ni en los departamentos, y tenemos un modelo que es el Modelo San Juan que lo conduce Sergio y cuya base es la ampliación de la matriz productiva”.

Esa diversificación productiva, dijo, es la que hoy se ve en el desarrollo de la minería, la agroindustria, la vitivinicultura, la olivicultura, el pistacho y en la generación de energía fotovoltaica, en la que la provincia es líder.

Luego señaló que San Juan tiene una de las cifras más bajas del país de desocupación, pero eso no lo pone contento, “quiero que nadie esté sin trabajo, que todos tengamos trabajo digno, y cuando lleguemos a todos y cada uno de los que nos necesitan vamos a estar contentos”.

Agregó que la subagrupación Vamos San Juan tiene dos caras visibles, Cristian Andino y Rubén Uñac, pero los creadores del triunfo son las personas que trabajan con vocación, unión y compromiso.

“Cristian Andino y Rubén Uñac somos la garantía de continuidad del Modelo San Juan, vamos a gobernar para toda la provincia; vamos a seguir trabajando con un proyecto federal que nos permite llegar a todos los rincones de la provincia. Soy un hombre de mucha fe por eso creo en esto”, aseguró.

“El domingo vamos a volver a elegir entre un gobierno al servicio de los sanjuaninos o uno al servicio de la City porteña”, expresó.

Uñac mencionó que los atributos que tiene la provincia de San Juan son la transparencia, el equilibrio fiscal y la seguridad jurídica, razón por la cual llegan las inversiones, las que significan empleo y éste a su vez significa bienestar. “Lo vamos a seguir haciendo, ahora viene una segunda etapa que es la de dotar calidad a toda la infraestructura y a todos los servicios y lo haremos trabajando unidos”.

Para finalizar, el senador y candidato puso en foco que el 2 de julio los sanjuaninos votan dos modelos de provincia: “el modelo nuestro que es el que defiende los intereses de San Juan, que busca el bienestar de su gente: y el otro modelo que es un gobierno al servicio de la city porteña. Yo me quedo con los sanjuaninos y con San Juan y voy a defender a muerte a mi provincia”, dijo.

Fue el vicegobernador Gattoni el que habló a las mujeres. “Veo acá muchas mujeres y cuando hay muchas mujeres es porque vamos a ganar, porque es en ellas donde está la fuerza del movimiento, por eso sé que con ustedes vamos a conseguir los votos que necesitamos para el próximo domingo”.

Agregó que no había Plan B, “el plan era que Sergio fuera gobernador y desde la Corte, los porteños con algunos enemigos íntimos, lo bajaron a Sergio. Pero la jugada les salió mal porque lo que no te mata te fortalece, y no contaron con que había un Uñac más grande que Sergio, que es Rubén, y lo va a demostrar haciendo un mejor gobierno en San Juan desde el 2023 al 2027”.

Por su parte, Abarca mencionó que lo que esta subagrupación quiere es “el bienestar de San Juan, el bienestar de nuestro Albardón y de todos los departamentos de San Juan. Necesitamos gobernantes con ganas de hacer las cosas de la mejor manera, por eso te decimos gracias Rubén por estar al frente de la continuidad del proyecto; y gracias Cristian”.