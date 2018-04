Una excandidata a Reina Nacional del Sol denunció que fue "drogada" en un boliche

"Yo pensé que nunca me iba a pasar, pero me pasó" dice parte del mensaje que compartió una excandidata a reina Nacional del Sol en su cuenta de Facebook y hace referencia a una preocupante situación que le tocó vivir en un boliche sanjuanino. La joven denunció públicamente que "algo" le pusieron a una bebida y se descompuso al punto de no recordar gran parte de lo que ocurrió en la noche.





La chica habló con sanjuan8.com y pidió que se reserve su identidad ya que tiene miedo de que vuelva a ocurrir algo similar, de todos modos, contó que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo cuando se divertía en un local nocturno, ubicado en Desamparados.





La víctima detalló que estaba tomando un trago cuando de repente comenzó a sentirse mal. "Se me subió la presión, estaba en shock y tenía incoherencias al hablar" fueron algunos de los síntomas que sintió antes de descomponerse en el baño del local, donde además le robaron la billetera.





La excandidata a reina Nacional del Sol dijo que estaba con un amigo que fue quien la ayudó y la llevó hasta su casa. "No recuerdo mucho, pero sé que se me cayó la billetera en el baño y me sacaron la tarjeta de débito, la vip del boliche y algo de dinero" relató asustada. La joven no realizó la denuncia, ya que según cuenta no tiene a quien acusar, ya que no tomó más que la bebida que ella compró, de todos modos, decidió contarlo a través de las redes sociales para alertar a otras mujeres.





No es el único caso en San Juan

Meses atrás desde la dirección de Abordaje de Adicciones dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Social expresaron a sanjuan8.com sobre algunos casos donde otras mujeres también habían sido víctimas de esta peligrosa maniobra que también ocurrió en diferentes partes del mundo.





Según algunos especialistas esto se trata de la droga de la violación, que se conoce científicamente como GHB (ácido gammahidroxibutírico). El origen de esta sustancia se remonta a los años 60 cuando se utilizaba como anestésico, aunque tiempo después, perdió el ámbito médico y reapareció para ser utilizado en las fiestas electrónicas.





El hecho de llamarse "droga de la violación" hace referencia a los efectos que provoca como la pérdida de memoria a corto plazo y debilitamiento muscular, algo que puede ser utilizado para disminuir la capacidad de defensa de la víctima. Se consume a través de gotas y puede ser mezclado con cualquier bebida, lo que además facilita que alguien la ingiera sin tener consciencia de ello.