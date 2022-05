Transporte: Uñac llamó a las provincias a participar de una ley equitativa

El gobernador se tomó el tiempo para analizar el panorama que viven las provincias y realizó un análisis profundo. "Yo quiero repetirlo varias veces hoy $26 mil millones se distribuyen en el 40% del país que está concentrado en una mínima región como es el AMBA. El AMBA es grande, pero mucho más grande es el interior del país y sólo $3 mil millones se distribuyen entre 22 provincias argentinas, exceptuando CABA y provincia de Buenos Aires, que componen el AMBA", manifestó.

"Nosotros no pedimos más fondos, porque pedir más fondos, en un momento en el que el país atraviesa una situación delicada es un cuestión imposible de realizar. Lo que decimos se haga una distribución equitativa con todo el dinero, en un pozo común. Estudiemos la mejor salida por cantidad de colectivos, por cantidad de trabajadores etc, pero no sigamos abonando una inequidad que es palpable y que atenta contra los trabajadores del país", dijo Uñac.

Asimismo aseguró que las provincias argentinas viven la misma situación que está vivienda San Juan. "Somos rehenes de una situación heredada. Hay que decir, es heredada y no generada por el gobierno de Alberto Fernández". Al respecto de la situación del país, convocó a las provincias a sumarse al proyecto de Ley de Transporte, que presentarán los legisladores sanjuaninos. "Creo que el resto de las provincias argentinas vive la misma situación. Entonces, pueden adherir a este proyecto a generar un nuevo proyecto, porque los silencios otorgan. Discutamos un nuevo proyecto, busquemos la salida".

Para dar mayor detalle, el gobernador dijo que se siguen generando situaciones favorables en AMBA por el puerto y continúa lo desfavorable en el 60% del país. "No hay que fortalecer esa mirada. Este es un mensaje a la Nación", dijo.