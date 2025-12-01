"
Trámites, controles y servicios: así será el cierre anual de San Juan Cerca

El último operativo San Juan Cerca del 2025 se realizará este martes en la Escuela Antonia Villascusa, en Santa Lucía, con múltiples trámites, controles médicos y servicios gratuitos.

El operativo San Juan Cerca cerrará su calendario 2025 este martes 2 de diciembre con una jornada integral de trámites, asesoramiento y servicios gratuitos en Santa Lucía. Será en la Escuela Antonia Villascusa, ubicada en Thomas Edison y Chacabuco, desde las 8.30 hasta las 13.30, en la zona de Retiro, Bermejito y Villa Marini.

La actividad permitirá a los vecinos resolver en un mismo día gestiones personales, consultas administrativas, controles médicos y trámites que habitualmente requieren acudir a distintas dependencias públicas. Desde el área de Políticas para la Equidad, coordinadora del operativo, recordaron que quienes asistan deben llevar DNI y fotocopias, dependiendo del trámite a realizar.

Servicios sociales y asesoramiento familiar

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano estará presente inscribiendo en el Registro Provincial de Emprendedores y asesorando sobre programas vigentes para cooperativas y mutuales. También brindarán información las direcciones de Emergencia, Políticas Alimentarias y Asistencia y Género. Personal de la Dirección de Personas con Discapacidad canalizará consultas vinculadas al Certificado Único de Discapacidad, inclusión laboral, transporte adaptado y adecuación de baños.

A su vez, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia acompañará con actividades recreativas para niños mientras sus familias realizan trámites.

Controles médicos y atención sanitaria

El Ministerio de Salud desplegará equipos para control de signos vitales, peso y talla; atención de Medicina de Familia para adultos y niños; Odontología; y Laboratorio. También se tomarán test de VIH, Hepatitis y Chagas, además de ofrecer vacunación, pautas sobre salud mental, campañas de prevención del sedentarismo y vacunación canina.

Ambiente, Tenenencia Responsable y forestación

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable permitirá realizar el trámite de Tenencia Responsable y la colocación de pipetas para combatir parásitos en perros. Además, entregará antiparasitarios para perros y gatos —se requiere llevar los animales al operativo— y la Dirección de Arbolado Urbano asesorará sobre denuncias de arbolado, planes de forestación y pedidos de donación de árboles.

DNI, certificados y documentación

El Ministerio de Gobierno gestionará de forma gratuita el trámite de renovación o nuevo DNI, regularización domiciliaria, certificados y asesoramiento sobre sociedades civiles y clubes barriales.

Producción, empleo y defensa del consumidor

Desde el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo se atenderán consultas sobre el Programa Aprender, ATP, Pymes y Emprendedores, marcas y señales, RUPA y asesoramiento en defensa del consumidor. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte brindará atención a clubes e instituciones deportivas, además de actividades para personas mayores.

Economía, cuentas digitales y títulos académicos

Economía y Hacienda estará presente con creación y recuperación de contraseñas de Ciudadano Digital, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, consultas sobre impuestos, Rentas, Registro de Responsables Tributarios, San Juan Innova y conectividad en la zona, además de activar licencias de notebooks y netbooks.

Educación, por su parte, gestionará desbloqueo de netbooks, servicios para docentes, registro de títulos, certificación de copia fiel, consulta de expedientes y orientación sobre programas como Becas Progresar.

Vivienda, seguridad y servicios públicos

Infraestructura e IPV informarán sobre regularización de deuda, cuotas, boletos, nuevas inscripciones y asesoramiento general sobre viviendas. Seguridad y Orden Público recibirá solicitudes de Certificado de Antecedentes, verificación de vehículos y localización de objetos robados.

La EPRE difundirá información sobre subsidios provinciales y nacionales, reclamos, tarifas y eficiencia energética; mientras que OSSE asesorará sobre estado de cuentas, planes de pago y trámites de tarifa social.

Con este operativo, el Gobierno provincial cierra un año de despliegue territorial que abarcó todos los departamentos sanjuaninos, con el objetivo de acercar trámites y servicios a los vecinos.

