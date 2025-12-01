Trámites, controles y servicios: así será el cierre anual de San Juan Cerca

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano estará presente inscribiendo en el Registro Provincial de Emprendedores y asesorando sobre programas vigentes para cooperativas y mutuales. También brindarán información las direcciones de Emergencia, Políticas Alimentarias y Asistencia y Género. Personal de la Dirección de Personas con Discapacidad canalizará consultas vinculadas al Certificado Único de Discapacidad, inclusión laboral, transporte adaptado y adecuación de baños.

A su vez, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia acompañará con actividades recreativas para niños mientras sus familias realizan trámites.

Controles médicos y atención sanitaria

El Ministerio de Salud desplegará equipos para control de signos vitales, peso y talla; atención de Medicina de Familia para adultos y niños; Odontología; y Laboratorio. También se tomarán test de VIH, Hepatitis y Chagas, además de ofrecer vacunación, pautas sobre salud mental, campañas de prevención del sedentarismo y vacunación canina.

Ambiente, Tenenencia Responsable y forestación

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable permitirá realizar el trámite de Tenencia Responsable y la colocación de pipetas para combatir parásitos en perros. Además, entregará antiparasitarios para perros y gatos —se requiere llevar los animales al operativo— y la Dirección de Arbolado Urbano asesorará sobre denuncias de arbolado, planes de forestación y pedidos de donación de árboles.

DNI, certificados y documentación

El Ministerio de Gobierno gestionará de forma gratuita el trámite de renovación o nuevo DNI, regularización domiciliaria, certificados y asesoramiento sobre sociedades civiles y clubes barriales.

Producción, empleo y defensa del consumidor

Desde el Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo se atenderán consultas sobre el Programa Aprender, ATP, Pymes y Emprendedores, marcas y señales, RUPA y asesoramiento en defensa del consumidor. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte brindará atención a clubes e instituciones deportivas, además de actividades para personas mayores.

Economía, cuentas digitales y títulos académicos

Economía y Hacienda estará presente con creación y recuperación de contraseñas de Ciudadano Digital, partidas de nacimiento, certificados de antecedentes, consultas sobre impuestos, Rentas, Registro de Responsables Tributarios, San Juan Innova y conectividad en la zona, además de activar licencias de notebooks y netbooks.

Educación, por su parte, gestionará desbloqueo de netbooks, servicios para docentes, registro de títulos, certificación de copia fiel, consulta de expedientes y orientación sobre programas como Becas Progresar.

Vivienda, seguridad y servicios públicos

Infraestructura e IPV informarán sobre regularización de deuda, cuotas, boletos, nuevas inscripciones y asesoramiento general sobre viviendas. Seguridad y Orden Público recibirá solicitudes de Certificado de Antecedentes, verificación de vehículos y localización de objetos robados.

La EPRE difundirá información sobre subsidios provinciales y nacionales, reclamos, tarifas y eficiencia energética; mientras que OSSE asesorará sobre estado de cuentas, planes de pago y trámites de tarifa social.

Con este operativo, el Gobierno provincial cierra un año de despliegue territorial que abarcó todos los departamentos sanjuaninos, con el objetivo de acercar trámites y servicios a los vecinos.