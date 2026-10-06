Todos los detalles de la nueva autopista a Caucete

Durante el anuncio, el gobernador dijo: “Es una transformación clave e histórica que tocará directamente a varios departamentos, pero es un beneficio para todos los sanjuaninos. El proyecto de transformación de la Ruta Nacional N° 20 en autopista contempla un plazo previsto de ejecución de 36 meses, y su financiamiento se llevará a cabo mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York”.

Cómo quedará la RN20

La nueva configuración tendrá dos calzadas separadas físicamente, cada una con un ancho de 7,30 metros y dos carriles por sentido de circulación. El proyecto también contempla banquinas y un separador central, cuya configuración variará según las características de cada sector.

A ambos lados se construirán colectoras laterales que permitirán mantener el acceso a las propiedades y canalizar el tránsito vecinal. Su trazado se adaptará a las condiciones de cada sector, incluyendo las propiedades, los canales de riego, los servicios existentes y el espacio disponible.

La separación física de las calzadas, el control de accesos y la resolución de los principales cruces permitirán reducir las interferencias entre la circulación principal y los movimientos locales.

Puentes e intercambiadores para ordenar los cruces

La RN20 mantendrá la continuidad del tránsito pasante en los puntos de mayor intercambio mediante distintos tipos de cruces, adaptados a las características de cada sector.

En el Acceso Este (rotonda del Gaucho), el acceso al Aeropuerto y el acceso a 9 de Julio (RP 182) se construirán puentes viales que permitirán que la RN20 pase elevada sobre las

calles transversales. Estos sectores contarán con intercambiadores adaptados a cada ubicación, mediante ramas y rotondas a nivel para organizar los movimientos de acceso, salida y cruce.

También se construirán puentes viales en los cruces con calle Patricia Sanjuanina (RP 193) y calle San Isidro (RP 230). En estos sectores, la RN20 pasará elevada, mientras que las vías que atraviesan la ruta conservarán su continuidad a nivel, sin conexiones directas con la calzada principal.

En calle Gorriti, ubicada en el extremo oeste del tramo, el proyecto se vinculará con la intersección a nivel prevista para ese sector. En calle La Plata (RP 246) se construirá un puente de aproximadamente 35 metros de longitud para elevar la RN20 y organizar el intercambio mediante dos rotondas inferiores.

El cruce del Acceso a Santa Lucía (próximo a YPF) también mantendrá la continuidad transversal, sin vinculación directa con la calzada principal.

Un nuevo puente sobre el río San Juan

La obra también incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río San Juan, de aproximadamente 206 metros de longitud, distribuido en ocho vanos. La nueva estructura permitirá completar la doble calzada de la RN20 y contará con una vereda peatonal lateral. El puente existente continuará prestando servicio dentro de la configuración final.

A ambos lados del río se ejecutarán los empalmes necesarios para vincular las calzadas principales con las colectoras y dar continuidad al recorrido.

El Acceso a Caucete tendrá una nueva configuración

En el extremo este del proyecto, el Acceso a Caucete contará con una rotonda partida para organizar los ingresos, egresos y giros.

Esta solución permitirá mantener la continuidad de la doble calzada, con dos carriles por sentido y un cantero central, al mismo tiempo que ordenará los movimientos de circulación hacia y desde Caucete.

Conectividad local, transporte público y movilidad peatonal

La transformación de la RN20 contempla mantener la comunicación entre los barrios y las actividades ubicadas a ambos lados de la ruta.

Las colectoras permitirán mantener los recorridos de la Red Tulum y vincular las paradas con los cruces peatonales. Las paradas proyectadas contemplan condiciones de accesibilidad, iluminación y zonas de detención segregadas.

En Caucete y 9 de Julio también se prevén veredas y bicisenda, de acuerdo con el espacio disponible y las condiciones de seguridad y drenaje.

Además, se incorporarán pasos peatonales inferiores en sectores próximos a la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, la Escuela Dr. Luis Agote y la Capilla Santa Rosa de Lima.

Seguridad vial, drenaje y servicios

La separación física de los sentidos de circulación, el control de accesos y los cruces a distinto nivel permitirán reducir los movimientos conflictivos sobre la calzada principal.

El proyecto contempla señalización vertical, demarcación horizontal y dispositivos de contención, como defensas metálicas y barreras de hormigón donde correspondan.

También se realizará la iluminación de las calzadas principales y de las calles colectoras. Las obras incluyen adecuaciones de cunetas, alcantarillas y canales de riego para mantener la continuidad hidráulica. También se deberán compatibilizar las redes de servicios y los accesos existentes.

La transformación de la RN20 permitirá ordenar la circulación de este tramo, diferenciando el tránsito regional de los movimientos locales y manteniendo la conexión entre los sectores ubicados a ambos lados de la ruta.