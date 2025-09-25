El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, recordó que la aplicación SUBE ya está disponible para celulares y permite pagar el boleto de colectivo de manera práctica. Los usuarios solo deben acercar el dispositivo a la validadora y esperar unos segundos hasta que se acredite el viaje.
SUBE Digital: cómo pagar el colectivo con el celular
La Secretaría de Tránsito informó que la aplicación ya permite abonar el pasaje desde el celular. Funciona con Android 8 o superior y requiere tecnología NFC.