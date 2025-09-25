SUBE Digital: cómo pagar el colectivo con el celular

La app, que puede descargarse de manera gratuita, genera una tarjeta virtual con numeración propia a nombre del usuario. Para su correcto funcionamiento, es necesario contar con un celular con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC, información que puede verificarse en la opción de “Ajustes” o “Configuración” del dispositivo.

Entre las principales características, se destaca que el sistema permite cargar saldo directamente desde la opción “Comprar carga”, asociando una tarjeta de débito y confirmando la operación. No requiere conexión a internet en el momento de validar el pasaje, aunque sí es necesaria para realizar recargas.