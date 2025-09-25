El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevará adelante el segundo sorteo público de viviendas 2025 el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Con un total de 344 viviendas a adjudicar, la jornada se desarrollará en dos turnos para garantizar el orden del proceso.
Nuevo sorteo del IPV: 344 viviendas serán adjudicadas
El sorteo inicia a las 8 y se extenderá hasta las 13, retomando nuevamente a las 16 hasta completar el padrón defefinitivo.