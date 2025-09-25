"
Nuevo sorteo del IPV: 344 viviendas serán adjudicadas

El sorteo inicia a las 8 y se extenderá hasta las 13, retomando nuevamente a las 16 hasta completar el padrón defefinitivo.

El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), llevará adelante el segundo sorteo público de viviendas 2025 el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Con un total de 344 viviendas a adjudicar, la jornada se desarrollará en dos turnos para garantizar el orden del proceso.

Estos son los barrios disponibles y la cantidad de inscriptos en cada uno:

  • Los Surcos (Chimbas): 21.185 inscriptos – 5 viviendas disponibles

  • Solares del Sur (Sarmiento): 1.645 inscriptos – 190 viviendas

  • El Jagüel (Pocito): 3.120 inscriptos – 13 viviendas

  • Caraballo II (San Martín): 1.145 inscriptos – 61 viviendas

  • Tierras del Norte (Angaco): 833 inscriptos – 62 viviendas

  • Tehuel (25 de Mayo): 430 inscriptos – 6 viviendas

  • El Puerto (Calingasta): 56 inscriptos – 7 viviendas

