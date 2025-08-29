"
Sergio Uñac, sobre la dieta de senadores: "Yo no me fijo en los haberes"

El senador sanjuanino Sergio Uñac rompió el silencio tras el aumento de los haberes de los legisladores, que pasarán a cobrar más de $10 millones.

La semana pasada, en medio de una sesión convulsionada en el Congreso para el Gobierno nacional en la que los senadores sancionaran la ley de emergencia del Garrahan, aprobaran el financiamiento de las universidades y desactivaran DNU ya rechazados por Diputados, se conoció que los legisladores de la Cámara Alta cerraron un incremento de haberes. De esta manera, los senadores pasarán a cobrar a fines de noviembre un ingreso bruto de $10.216.000. que incluye dieta, gastos de representación y desarraigo.

En este contexto, el senador y exgobernador Sergio Uñac, que se encontraba en el lanzamiento de la campaña del Partido Justicialista sanjuanino, de cara a las elecciones de medio término del 26 de octubre, fue consultado por un medio local sobre su parecer acerca del nuevo aumento de las dietas, que también verá impactado en su bolsillo.

“Yo no me fijo en los haberes”, respondió Uñac, tras ser consultado por la polémica ante el aumento de los salarios de los senadores. Luego, agregó: “Cuando venga Victoria Villarruel, hay que preguntarle a ella, seguro podrá responderla”.

La polémica por el aumento de las dietas de los legisladores se generó el año pasado, cuando un grupo de ellos impulsó y consiguió que el cuerpo aprobara la resolución que equiparaba sus haberes a los sueldos del personal legislativo. De esta manera, cada vez que cierran un acuerdo paritario los trabajadores del Congreso, los senadores veían el incremento automático de sus ingresos.

Ante las fulminantes críticas, la vicepresidenta Victoria Villarruel, emitió una resolución en junio de este año, en la que deja a consideración de cada legislador, la posibilidad de renunciar a estos aumentos automáticos. Hasta el momento, esta suba de haberes impactará en al menos la mitad de los senadores.

Estos incrementos automáticos se dan en medio del ajuste en el que están inmersos todos los argentinos, en épocas donde el sueldo no alcanza a llegar hasta fin de mes: el salario mínimo, vital y móvil de un trabajador argentino en agosto de 2025, que cumple con la jornada legal completa de 8 horas diarias, alcanza apenas a $322.200 mensuales. En tanto que una familia tipo, de dos adultos y dos niños, necesitaron en agosto al menos $1.149.353 para no ser pobre, según el último informe de Canasta Básica Total publicado por INDEC.

