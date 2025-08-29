La semana pasada, en medio de una sesión convulsionada en el Congreso para el Gobierno nacional en la que los senadores sancionaran la ley de emergencia del Garrahan, aprobaran el financiamiento de las universidades y desactivaran DNU ya rechazados por Diputados, se conoció que los legisladores de la Cámara Alta cerraron un incremento de haberes. De esta manera, los senadores pasarán a cobrar a fines de noviembre un ingreso bruto de $10.216.000. que incluye dieta, gastos de representación y desarraigo.
Sergio Uñac, sobre la dieta de senadores: "Yo no me fijo en los haberes"
El senador sanjuanino Sergio Uñac rompió el silencio tras el aumento de los haberes de los legisladores, que pasarán a cobrar más de $10 millones.